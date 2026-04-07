เช็กให้ดีคนชอบกินของดิบ ปวดหัวจากพยาธิขึ้นสมองหรือไมเกรนกันแน่

พยาธิขึ้นสมองเกิดจาก
การรับประทานอาหารดิบ อาหารหมักดอง ไม่ผ่านการปรุงสุก เช่น หมูดิบ ลาบ ก้อย อาหารปิ้งย่าง รวมถึงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่ปรุงไม่สุก เช่น กุ้งฝอย ปู กบ หอย อาหารเหล่านี้ล้วนมีพยาธิ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีโอกาสได้รับพยาธิเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน ยิ่งหากรับประทานบ่อยครั้ง ก็อาจนำไปสู่อาการพยาธิขึ้นสมอง ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว
พยาธิตัวตืด
พยาธิตัวตืด หรือ pork tapeworm มีชื่อเรียกสากลว่า Taenia solium เป็นพยาธิที่สามารถพบได้ในเนื้อหมูดิบที่มีตัวอ่อน จึงทำให้หลายคนมักจะเรียกว่าพยาธิตืดหมู มีลักษณะตัวแบนและเป็นปล้องๆ คล้ายเส้นบะหมี่ มีขนาดความยาวตั้งแต่ ครึ่งเมตรไปจนถึง ประมาณ 3 เมตร ตัวแก่มักจะเกาะติดอยู่ในลำไส้ของวัว ควาย หมู หรือแม้แต่มนุษย์ ปล้องท้าย ๆ ของตัวพยาธิมีทั้งไข่และตัวอ่อน ซึ่งจะถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ
สาเหตุที่พยาธิตัวตืดเข้าสู่สมองของเราได้ เกิดมาจากการรับประทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ ที่ทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่มีพยาธิตัวอ่อนติดอยู่ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาหารจะถูกย่อยในกระเพาะ ตัวอ่อนจะออกจากถุงหุ้มแล้วเจริญเป็นตัวแก่อยู่ในลำไส้ เมื่อระยะเวลวาผ่านไปก็จะเริ่มออกไข่ออกตัวอ่อนไปเรื่อย ๆ จนทะลุผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด รวมถึงยังไปเกาะอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ เช่น ปอด ตับ ไต จนลามขึ้นไปถึงลูกตาและสมอง
ปวดหัวจากพยาธิตัวตืดขึ้นสมอง
อาการปวดหัวจาก พยาธิขึ้นสมอง เรียกได้ว่ามีอาการปวดหัวคล้ายกับอาการไมเกรนมาก ๆ จึงทำให้หลายคนที่มีพยาธิคิดว่าเป็นอาการปวดหัวทั่วไป ยกตัวอย่างจากข่าวล่าสุดที่ชายชาวฟลอริดา วัย 52 ปี มีอาการปวดหัวเรื้อรังมายาวนานกว่า 1 สัปดาห์ ซึ่งตนกล่าวว่ามีลักษณะคล้ายกับอาการปวดหัวไมเกรน แต่เมื่อเริ่มปวดรุนแรงขึ้นจนทนไม่ไหว จึงได้มาพบแพทย์ สุดท้ายสแกนสมองตรวจพบพยาธิตัวตืด ซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารดิบ ๆ สุก ๆ นั่นเอง
อาการปวดหัวจากพยาธิขึ้นสมองเป็นอย่างไร
หลังจากที่พยาธิตัวตืด ได้เข้าไปในสมองแล้ว มันจะเริ่มเจริญเติบโตและเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของสมองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เยื่อหุ้มสมองเกิดการอักเสบและมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงคล้ายกับอาการปวดหัวไมเกรน จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ที่มีภาวะพยาธิขึ้นสมอง จะตรวจพบจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิล (eosinophil) ขึ้นสูงมากในน้ำไขสันหลัง ซึ่งอาจจะทำให้หมดสติ และอันตรายถึงชีวิตได้
เปรียบเทียบอาการปวดหัวไมเกรน และพยาธิขึ้นสมอง
อาการปวดหัวไมเกรน
เมื่อปวดหัวไมเกรน จะมีอาการปวดหัวตุ๊บ ๆ ข้างเดียว แต่ในบางรายสามารถปวดทั้งสองข้างได้ ก่อนที่อาการจะกำเริบ มักจะต้องมีสิ่งเร้าก่อน เช่น เจอแสงจ้า อยู่ในที่แออัด เสียงดัง พักผ่อนน้อย หรือรับประทานอาหารที่เข้าไปกระตุ้นไมเกรน ซึ่งเมื่อรับประทานยาแก้ปวดหรือนอนพักแล้ว อาการก็จะบรรเทาลง
อาการปวดหัวจากพยาธิขึ้นสมอง
อาการปวดหัวจากพยาธิขึ้นสมอง มักจะเป็นการปวดหัวแบบรุนแรง และเรื้อรัง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พยาธิเคลื่อนตัวเข้าสู่สมอง ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในบางรายก็อาจหมดสติได้ในทันที หากไม่รีบพบแพทย์ ก็อาจจะอันตรายจนถึงขั้นตาบอดหรือเสียชีวิตได้
วิธีเช็กอาการปวดหัว ว่าเป็นอะไรกันแน่
สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัวกำเริบขึ้นอย่างรุนแรง โดยที่ไม่มีประวัติการเป็นไมเกรนมาก่อน อาจเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือภาวะต่างๆ ที่เป็นอันตรายได้ หนึ่งในนั้นก็คือ พยาธิขึ้นสมอง ดังนั้น อย่าชะล่าใจ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กอาการปวดหัวให้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร โดยแพทย์จะทำการสแกนสมองด้วยเครื่อง CT Scan หรือ MRI เพื่อให้เห็นสาเหตุอย่างแน่ชัด หากพบความผิดปกติ แพทย์จะได้นำสู่การรักษาในขั้นตอนถัดไปก่อนสายเกินแก้