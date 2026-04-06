สรุป 20 อันดับยอดจองรถ Motor Show 2026 (ครั้งที่ 47)
25 มีนาคม - 5 เมษายน
รถยนต์
1. BYD - 17,354 คัน (13.05%)
2. TOYOTA - 15,750 คัน (11.85%)
3. OMODA & JAECOO - 15,088 คัน (11.35%)
4. MG - 10,537 คัน (7.93%)
5. CHANGAN (DEEPAL / NEVO) - 8,573 คัน (6.45%)
6. GEELY - 7,811 คัน (5.88%)
7. CHERY - 7,509 คัน (5.65%)
8. GREAT WALL MOTOR (GWM) - 6,819 คัน (5.13%)
9. GAC (AION / HYPTEC) - 6,287 คัน (4.73%)
10. HONDA - 5,907 คัน (4.44%)
11. MAZDA - 4,889 คัน (3.68%)
12. MITSUBISHI - 4,178 คัน (3.14%)
13. ISUZU - 3,568 คัน (2.68%)
14. RIDDARA - 2,569 คัน (1.93%)
15. ZEEKR - 2,339 คัน (1.76%)
16. MERCEDES-BENZ - 2,111 คัน (1.59%)
17. XPENG - 2,089 คัน (1.57%)
18. NISSAN - 1,608 คัน (1.21%)
19. AVATR - 1,435 คัน (1.08%)
20. BMW - 1,001 คัน (0.75%)
รถจักรยานยนต์
1. THAI HONDA: 1,203 คัน (58.51%)
2. ROYAL ENFIELD: 321 คัน (15.61%)
3. HARLEY-DAVIDSON: 170 คัน (8.27%)
4. TRIUMPH: 141 คัน (6.86%)
5. SUZUKI: 102 คัน (4.96%)
6. BMW MOTORRAD: 77 คัน (3.7%)
7. DUCATI: 42 คัน (2.0%)
8. YAMAHA: ไม่ประสงค์จะแจ้งยอด