น้ำมันแพงสะเทือนใจเด็ก 7 ขวบ วอนนายกฯ ลดราคาครึ่งหนึ่ง หลังอดเที่ยวทะเล

กระแสบนโลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอของเด็กหญิงวัย 7 ขวบรายหนึ่ง ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความตั้งคำถามว่า “เสียงของหนูจะไปถึงนายกฯ ไหม” ภายหลังเจ้าตัวต้องผิดหวังจากการไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวทะเลตามที่ตั้งใจ เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จนกลายเป็นประเด็นสะท้อนภาระค่าครองชีพของประชาชนในวงกว้าง โดยในคลิปดังกล่าวปรากฏบทสนทนาระหว่างแม่กับลูก ซึ่งเด็กหญิงมีสีหน้าเศร้าและน้ำตาคลอ เมื่อได้รับคำอธิบายว่าการเดินทางอาจต้องเลื่อนออกไปก่อนเพราะค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่องการเติมน้ำมันระหว่างทาง ทำให้แผนทริปที่เตรียมไว้ต้องยุติลงชั่วคราว
.
ช่วงหนึ่งของคลิป เด็กหญิงได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าอยากขอให้ผู้นำประเทศช่วยลดราคาน้ำมัน พร้อมตั้งคำถามอย่างไร้เดียงสาว่าเหตุใดราคาน้ำมันจึงเพิ่มขึ้น ก่อนจะฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีว่า “ลดให้หนูสักครึ่งหนึ่งได้ไหมคะ หนูอยากไปทะเล” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวกลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง พร้อมเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและมองว่าเป็นภาพสะท้อนของปัญหาค่าครองชีพที่กำลังส่งผลกระทบต่อครอบครัวไทยในหลายระดับ
.
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับมารดาของเด็กหญิง ทราบชื่อคือ นางปรียานุช วงษ์บำหรุ อายุ 37 ปี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ให้สัญญากับลูกสาวว่าจะพาไปเที่ยวทะเล หลังจากเด็กได้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองผ่านแอปพลิเคชัน และยังได้ชักชวนเพื่อนๆ เตรียมเดินทางร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและความไม่แน่นอนของการเดินทาง ทำให้ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจ แม้เด็กจะรับฟังแต่แสดงอาการเสียใจอย่างชัดเจน ก่อนจะไปนั่งร้องไห้ด้วยความผิดหวัง ซึ่งผู้เป็นแม่ยอมรับว่าเพียงต้องการบันทึกคลิปไว้ให้เพื่อนของลูกดูเพื่ออธิบายเหตุผลของการเลื่อนทริป แต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกเผยแพร่และได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว
.
ด้านเด็กหญิงเจ้าของคลิปได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ด้วยสีหน้าหม่นเศร้า โดยยืนยันว่าอยากไปเที่ยวทะเลตามที่ตั้งใจ และหวังให้ผู้ใหญ่ช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน เพื่อให้ครอบครัวสามารถเดินทางได้ตามแผนที่วางไว้ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่เพียงเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความสะเทือนใจในโลกออนไลน์ แต่ยังสะท้อนถึงผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่แผ่ขยายไปถึงชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้จำกัด ซึ่งต้องปรับแผนการใช้ชีวิตท่ามกลางต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง