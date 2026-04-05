ศักดิ์ศรีที่ซื้อไม่ได้ของ "สนธิ ลิ้มทองกุล"

คนชอบถามผม "ลุงตั้งพรรคสิ หนูจะเลือก" ผมบอกเลยนะ ผมไม่เคยเชื่อในระบบที่เลวทรามแบบนี้ พรรคการเมืองบางพรรคก็เหมือนบริษัทจำกัด นายอนุทินเป็นแค่ CEO แต่ "เจ้าของพรรค" ตัวจริงคือใครเราก็รู้กันอยู่
ผมเป็นคนพูดตรง ความจริงมีหนึ่งเดียว และความจริงคือของแสลงของคนเลว พวกเขาเลยต้องสร้างภาพ ตั้งหน่วย IO มาโจมตีผม ซื้อสื่อให้อวยจนไส้แตก แต่สำหรับผม "ศักดิ์ศรีซื้อไม่ได้" ศักดิ์ศรีของผมสร้างด้วยเลือด น้ำตา ลูกปืน และความตายที่ผมก้าวข้ามมาแล้ว ผมเดินผ่านประตูความกลัวมาเพื่อความจริง ผมถึงบอกให้ทุกคน "โหวตโน" แต่ถ้าจะเลือกคนดีซักคน ผมมองว่า หมอวรงค์เหนือกว่าพลเอกรังษีหลายขุม เพราะพลเอกรังษีก็แค่หมากของพรรคเศรษฐกิจ ปรากฏว่าเจ้าของพรรคเศรษฐกิจ ยังไม่ทันตั้งรัฐบาลเลยก็ออกมาอวยอนุทินในสภาแบบไส้แตกว่าเป็นวีรบุรุษ
การเมืองเมืองไทยถ้าหมั่นสังเกตดีดี เข้าใจเรื่องราวดีดี จะอ่านเกมออกหมดเลย เพราะฉะนั้น สำนักบ้านพระอาทิตย์นี้เป็นสำนักเดียวที่มีแต่คนเกลียด กลัว และคนรัก ผมเคยพูดแล้วว่า ผมขอขอบคุณFCจริงๆของผม เยอะเลยที่ติดตามผมมาเป็นสิบๆปีแล้ว และเยอะเลยที่เชื่อในตัวผมว่าผมพูดอะไรไม่เคยโกหก ตรงนี้เป็นยี่ห้อของผม รายการวันนี้ตอนท้าย ผมจะเอา "ศักดิ์ศรี" ของผมมาเป็นประกันกับเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง ผมไม่เคยโกหก
คุณอนุทินเคยดูถูกผม บอกว่าเขาเจริญรุ่งเรือง ส่วนผมลำบาก ผมยอมรับผมลำบากกว่าคุณ แต่การที่จะทำตัวให้เจริญรุ่งเรืองแบบคุณ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมจะไปลดศักดิ์ศรี เพราะสำหรับผม “ศักดิ์ศรี มันซื้อขายไม่ได้” แต่ศักดิ์ศรีของคุณก็คือเงินทอง เอาเงินทองไปซื้ออำนาจ