อนุทิน เปิดเกมสกัดกักตุน-เก็งกำไรน้ำมัน ลั่นมีข้อมูลครบทุกเส้นทาง ชมทีมสืบทำงานเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าที่ห้างโลตัส สาขาบางกะปิ ถึงสถานการณ์พลังงานในประเทศว่า รัฐบาลกำลังติดตามตัวเลขราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าเจรจาเพื่อลดต้นทุน แต่ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของโรงกลั่นควบคู่กันไป ไม่ใช่การกดดันจนกระทบต่อการผลิต เพราะหากเกิดการหยุดกลั่นจะยิ่งทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าปริมาณน้ำมันในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
.
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยไม่มีทรัพยากรน้ำมันเป็นของตนเองและต้องพึ่งพาการนำเข้าเกือบทั้งหมด จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโลก โดยเฉพาะความตึงเครียดในภูมิภาคผู้ผลิตน้ำมัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำมันอย่างประหยัด โดยแนะนำให้ลดการใช้รถส่วนตัวหรือหันมาใช้รถไฟฟ้า รวมถึงไม่ควรแห่ซื้อน้ำมันกักตุนเกินความจำเป็น เนื่องจากจะยิ่งสร้างแรงกดดันต่อระบบและทำให้เกิดภาวะขาดแคลนโดยไม่จำเป็น
.
ในส่วนของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 9-10 เมษายนนี้ นายอนุทินยืนยันว่าจะมีการหยิบยกประเด็นวิกฤตพลังงานเข้าสู่การอภิปราย โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่ผันผวน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งภาวะขาดแคลนและความผันผวนของราคาในระยะยาว
.
สำหรับกรณีตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันหายไปกว่า 57 ล้านลิตร นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งขยายผลและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมกักตุนหรือค้ากำไรเกินควร ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมย้ำว่าการควบคุมปริมาณน้ำมันตั้งแต่ต้นทางมีความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันทุกลิตรจากโรงกลั่นจะถึงมือประชาชนและสถานีบริการอย่างโปร่งใส
.
นายอนุทินยังเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า สาเหตุที่รัฐบาลไม่เปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ เนื่องจากต้องการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและติดตามเครือข่ายอย่างรอบด้าน โดยขณะนี้สามารถระบุพฤติกรรมและเส้นทางของขบวนการได้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งกรณีเรือที่ลอยลำกลางทะเลเกินระยะเวลาปกติ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถ่วงเวลาเพื่อรอราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในการสืบสวนจนเห็นภาพรวมของขบวนการทั้งหมด และเชื่อว่าจากนี้ไปจะสามารถควบคุมการรั่วไหลของน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
ขณะเดียวกัน ระหว่างการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธโครงการ “ไทยช่วยไทย” ซึ่งเป็นมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาล โดยเสนอให้จัดโซนสินค้าในโครงการไว้รวมกันเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ พร้อมเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยที่มีการปรับราคาลดลงประมาณ 20% เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลก