เคลียร์ชัด! “พิพัฒน์” ชี้ราคาน้ำมันเป็นกลไกพลังงาน คมนาคมคุมค่าโดยสารรับสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวต่อกระแสความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า การกำหนดราคาน้ำมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตนเองหรือกระทรวงคมนาคม แต่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านพลังงานที่ดำเนินการตามกลไกที่เกี่ยวข้อง พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากบทบาทในอดีต ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่ามีอำนาจโดยตรงในการกำหนดราคา
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า บทบาทของตนในปัจจุบันคือการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา โดยขณะนี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมนำแนวทางเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 6 เมษายนนี้ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแลสถานการณ์ดังกล่าว
ในส่วนของกระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ย้ำว่าจะเข้มงวดในการกำกับดูแลไม่ให้ต้นทุนด้านพลังงานถูกผลักภาระไปยังประชาชน โดยเฉพาะการควบคุมค่าโดยสารให้เป็นธรรม ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ รองรับการเดินทางของประชาชนทั้งในด้านจำนวนเที่ยวเดินรถและการจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า การทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำให้ระบบขนส่งของประเทศยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทาย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับฟังทุกเสียงจากประชาชนและพร้อมนำไปปรับใช้ในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง