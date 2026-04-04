แก้วตา โพสต์เฟซบุ๊ก รำคาญมาก พวกใจเสาะ งอแงไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้ว ร้องไห้

แก้วตา ธิษะณา ชุณหะวัณ
อดีต สส. กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก
ข้อความระบุว่า
.
"กรณี 44 ส.ส. ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
จริงอยู่ที่การเสนอกฎหมาย
ไม่ควรถูกนำมาเป็นเหตุให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง
เพราะนั่นคือหน้าที่ของผู้แทนในระบบรัฐสภา
แต่กรณี 44 ส.ส.มัน “เทียบไม่ได้”
กับคนที่ออกมาเรียกร้องหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ
แล้วต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีและถูกจำคุกจนถึงวันนี้
รวมถึงผู้ลี้ภัยทางการเมืองทั้งหมด
อันหนึ่งคือการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่อีกอันคือการถูกจำกัดเสรีภาพทางร่างกายมัน
คนละระดับกันชัดเจน
จะดราม่าทำไมก่อน
แม้แต่อดีตนายกฯทักษิณยังจำคุกเลย
รำคาญมาก พวกใจเสาะ
งอแงไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้ว ร้องไห้"