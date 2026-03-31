ไทยเสี่ยงน้ำมันขาดแคลนระดับ 2.2 ศบก.ชี้ยังไม่คลี่คลายใน 1 เดือน

รายงานข่าวระบุว่า สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยกำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังการสู้รบที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญ โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของโลก แม้บางประเทศรวมถึงไทยยังสามารถนำเข้าน้ำมันได้ในบางส่วน แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในภาวะไม่แน่นอน ขณะเดียวกันความเสี่ยงใหม่จากช่องแคบบับ เอล มันเดบ ในทะเลแดงยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบขนส่งน้ำมันโลกอย่างมีนัยสำคัญ
น.ส.ณัฎฐา มหัทธนา โฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยถูกประเมินให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ 2 หรือระดับ 2.2 ซึ่งหมายถึงสถานการณ์เริ่มมีผลกระทบชัดเจน และมีแนวโน้มว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำมันจะยังไม่สามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน โดยสถานการณ์ดังกล่าวยังมีความผันผวนสูง สามารถปรับดีขึ้นได้หากเกิดการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง หรืออาจยกระดับรุนแรงขึ้นหากสถานการณ์ลุกลาม
สำหรับการประเมินสถานการณ์ด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานได้วางกรอบไว้ 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มได้รับผลกระทบ เช่น การขนส่งชะลอตัว ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังสามารถนำเข้าน้ำมันได้แต่มีข้อจำกัด และระดับที่ 3 ซึ่งเป็นกรณีรุนแรงที่สุด หากไม่สามารถนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางได้และเส้นทางหลักถูกปิดทั้งหมด
ในส่วนของมาตรการรับมือ รัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกแล้วในหลายด้าน ทั้งการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่น การเพิ่มกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งให้เดินเครื่องในระดับสูงถึง 109–110% ซึ่งถือว่าเกินขีดความสามารถปกติ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า และการจำกัดการส่งออกน้ำมันให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น เพื่อรักษาเสถียรภาพการใช้ภายในประเทศ
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านพลังงานยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนรองรับในทุกระดับความรุนแรง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญต่อเสถียรภาพพลังงานของไทยในระยะต่อไป