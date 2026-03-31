ณัฏฐา อธิบายเหตุขึ้นราคาน้ำมันยามวิกาล ยันไม่โกหก แต่โลกเปลี่ยนเร็ว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ออกมาชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงเวลากลางดึก โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบริหารสถานการณ์ เพื่อป้องกันการกักตุนและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำมันหน้าสถานีบริการ พร้อมระบุว่าการไม่ประกาศล่วงหน้าเป็นมาตรการสำคัญในการสกัดพฤติกรรมแห่เติมน้ำมัน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม
โฆษก ศบก. อธิบายว่า สถานการณ์พลังงานในขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการปิดหรือจำกัดการใช้เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซและบาบเอลมันเดบ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกอย่างมีนัยสำคัญ แม้ประเทศไทยยังสามารถจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นได้ แต่ความไม่แน่นอนทำให้ต้องมีการประเมินและปรับมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับว่าปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 2 และมีแนวโน้มขยับสู่ระดับ 3 หากความตึงเครียดยืดเยื้อ
น.ส.ณัฏฐา ยังย้ำถึงแนวคิด “ยืนระยะ” ที่รัฐบาลใช้เป็นหลักในการรับมือวิกฤตครั้งนี้ เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่ต้องบริหารทรัพยากรอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เร่งใช้กำลังทั้งหมดในระยะสั้น พร้อมยืนยันว่ามาตรการของรัฐจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก ขณะที่การปรับขึ้นราคาน้ำมัน แม้ส่งผลต่อค่าครองชีพ แต่ก็เป็นกลไกหนึ่งในการลดแรงจูงใจในการกักตุนและการลักลอบส่งออก โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันในประเทศไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศเพื่อนบ้าน
ในส่วนของข้อกังขาที่ว่ารัฐบาลเคยระบุว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงกลางดึกนั้น โฆษก ศบก. ระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงในช่วงเวลานั้น แต่สถานการณ์ล่าสุดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน จึงจำเป็นต้องปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยืนยันว่าผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ข้อมูลเท็จ เพียงแต่เงื่อนไขภายนอกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ด้านผู้บริหารด้านพลังงานยังเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนสูง โดยในบางวันราคากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การกำหนดราคาในประเทศต้องอิงข้อมูลล่าสุดจากตลาดสิงคโปร์ในช่วงค่ำ ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงแบกรับภาระส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบเต็มที่ แม้สถานะกองทุนจะติดลบอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ทั้งนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการเพิ่มเติมรองรับสถานการณ์ในระดับที่รุนแรงขึ้น เช่น การส่งเสริมการทำงานจากที่บ้าน (WFH) การบริหารการใช้น้ำมันในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
อย่างไรก็ตาม น.ส.ณัฏฐา ยอมรับว่าประชาชนจำนวนหนึ่งอาจยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่ยังไม่สามารถใช้อำนาจบางด้านได้เต็มที่ พร้อมขอความเข้าใจจากประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่ารัฐบาลจะพยายามสื่อสารข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักข้อเท็จจริง เหตุผล และความโปร่งใสเป็นสำคัญ