ฉวยโอกาสขึ้นราคน้ำมันอย่างไร้ยางอาย

ไร้ยางอาย! นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า
.
“ได้ฟังคริปนี้แล้วของขึ้นเลย
ถ้าเป็นความจริง ผมว่ารัฐบาลคุณอนุทินต้องเลือกข้างเเล้วล่ะ
จะเลือกยืนข้างประชาชนที่เลือกท่านมา หรือเลือกยืนข้างนายทุนน้ำมันที่ร่ำรวยแบบก้าวกระโดดจนเห็นได้ชัด ความโลภของคนพวกนี้กำลังทำลายเสถียรภาพของรัฐบาลภูมิใจไทยในสถานะการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ประชาชนต่างเห็นกันทั่วหน้าถึงการฉวยโอกาสขึ้นราคน้ำมันอย่างไร้ยางอาย เพราะมีรัฐบาลอุ้มพวกเขาอยู่
.
มันเลือดเย็นจริงๆ
อย่าให้เหมือนคราวกัญชานะครับพี่หนู กัญชาของผม
.
พี่น้องเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาเลยครับ….พี่น้อง”