อาหารที่ดีที่สุดสำหรับเติมพลังหลังออกกำลังกายช่วงเย็น
เพื่อให้คุณออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ในตอนเย็น สิ่งสำคัญคือต้องเลือกอาหารที่มีสารอาหารที่ช่วยสนับสนุนการออกกำลังกายและช่วยในการฟื้นตัว
โปรตีน
โปรตีนคุณภาพดีจะช่วยบำรุงการทำงานของกล้ามเนื้อและเร่งการฟื้นตัว นอกจากนี้ยังสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญ โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นที่จะช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ
คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง การบริโภคคาร์โบไฮเดรตก่อนออกกำลังกายจะช่วยรักษาระดับไกลโคเจนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดอาการอ่อนเพลียก่อนเวลา และส่งเสริมการฟื้นตัว
น้ำ
การดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อน ระหว่าง และหลังออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าก่อนเวลาอันควร การพกขวดน้ำติดตัวไปด้วยเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยเตือนให้ตัวเองดื่มน้ำเพิ่มตลอดทั้งวัน
อิเล็กโทรไลต์
อิเล็กโทรไลต์มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย การสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อ การควบคุมความดันโลหิต และการรักษาระดับความชุ่มชื้นที่เหมาะสมในร่างกาย
อาหารที่ดีที่สุดที่จะช่วยเติมพลังให้คุณก่อนออกกำลังกายตอนกลางคืน
เมื่อต้องการเติมพลังให้ร่างกายก่อนออกกำลังกายในช่วงบ่าย อย่าลืมเว้นระยะเวลาให้ร่างกายย่อยอาหารก่อนเริ่มออกกำลังกาย บางคนชอบทานอาหารเบาๆ โดยแบ่งทาน 70% ก่อนออกกำลังกาย และ 30% หลังออกกำลังกาย
แบบนี้ก็ไม่เป็นไร แต่การเตรียมอาหารและรับประทานให้หมดก่อนทำกิจกรรมก็ไม่มีปัญหา เพียงแต่เว้นระยะเวลาสักสองสามชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหาร ซึ่งจะช่วยให้สารอาหารแตกตัวและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น ลดโอกาสเกิดอาการปวดท้อง
อาหารที่มีโปรตีนสูง
อาหารก่อนออกกำลังกายส่วนใหญ่ของคุณควรประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพสูง โปรตีนเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายและจะช่วยเติมเต็มกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อ
แหล่งอาหารโปรตีนที่ย่อยง่ายที่ดีที่สุด ได้แก่…
•โยเกิร์ตกรีก
•ไก่
•ไก่งวง
•ปลา
•ไข่
•ชีสคอทเทจ
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ ปล่อยออกมา โดยจะค่อยๆ ปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด
สิ่งนี้ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังดีเยี่ยมสำหรับการบำรุงสุขภาพระบบย่อยอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แหล่งที่ดีที่สุดบางส่วนได้แก่…
•ควินัว
•ข้าวโอ๊ต
•ถั่ว
•ขนมปังโฮลเกรนหรือขนมปังปิ้ง
•มันเทศ
ไขมันที่ดีต่อสุขภาพ
การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดีจะช่วยให้คุณได้รับแหล่งพลังงานเข้มข้น ไขมันดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้พลังงานแก่การออกกำลังกายทุกประเภท ตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงระดับหนัก รวมถึงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและดูดซึมสารอาหารด้วย
แหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันดี ได้แก่…
•อะโวคาโด
•อัลมอนด์
•เมล็ดพันธุ์
•ปลาที่มีไขมันสูง
•ผลไม้และผัก:
•กล้วย
•ผักใบเขียว
•ฮัมมัส
ตัวอย่างอาหารก่อนออกกำลังกาย
เมื่อเตรียมอาหารก่อนออกกำลังกาย ควรจัดอาหารให้หลากหลายและสมดุลทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันดี
คุณภาพของการออกกำลังกายช่วงเย็นของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีการเติมพลังให้ร่างกาย และการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางกายของคุณอย่างมาก
นี่คือตัวอย่างอาหารก่อนออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกาย...
•ไก่ไม่มีหนัง เสิร์ฟพร้อมผักใบเขียวและมันเทศ
•ปลาแซลมอนกับถั่วฝักยาวและแครอท
•ขนมปังโฮลเกรนปิ้งกับคอทเทจชีสและฮัมมัส
อาหารเสริมที่ดีที่สุดสำหรับเติมพลังหลังออกกำลังกายตอนกลางคืน
ผู้ที่ออกกำลังกายตอนเย็นจำเป็นต้องจัดเวลาให้เหมาะสม เพราะอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนหลับได้
การเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการรับประทานอาหารเสริมที่มีคาเฟอีนอาจทำให้คุณนอนหลับยาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดเวลาการรับประทานอาหารเสริมให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับของคุณ
พรีเวิร์คเอาท์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนออกกำลังกายที่ดีสามารถช่วยให้คุณออกกำลังกายตอนเย็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
หากคุณออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็น สิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก่อนออกกำลังกายมักมีคาเฟอีนอยู่จำนวนหนึ่ง
หากคุณวางแผนที่จะเข้านอนหลังจากออกกำลังกายไม่นาน ควรลดปริมาณอาหารเสริมก่อนออกกำลังกายลง เพื่อช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น
ผงโปรตีน
เวย์โปรตีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและเป็นอาหารเสริมที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายในเวลากลางคืน ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วหลังออกกำลังกาย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริโภคโปรตีนในช่วงเวลาเย็นสามารถส่งผลดีต่อการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อได้