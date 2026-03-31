เวย์โปรตีนใส กับ เวย์โปรตีน ต่างกันอย่างไร?
ความสำคัญของโปรตีนในอาหารของคุณ
การตรวจสอบปริมาณโปรตีนที่รับประทานในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเหตุใด? เนื่องจากสารอาหารหลักชนิดนี้มีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงตลอดการออกกำลังกาย
โปรตีนมีบทบาทสำคัญหลายอย่างในการรักษาสุขภาพโดยรวมของคุณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวัน...
•ซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย
•ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อ
•เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
•เพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพ
•ช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
•ช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์และอวัยวะ
•ส่งเสริมการสะสมออกซิเจน คอเลสเตอรอล และกลูโคสที่ดีต่อสุขภาพทั่วร่างกาย
•ช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์ ฮอร์โมน และระบบขนส่งในร่างกายของคุณ
อาหารเสริมโปรตีนสามารถช่วยเพิ่มกรดอะมิโนเพื่อส่งเสริมการสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีกล้ามเนื้อมากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น
เวย์โปรตีนคืออะไร?
เวย์โปรตีนเป็นผลพลอยได้จากการผลิตชีส และประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นทั้งเก้าชนิด
เวย์โปรตีนมีอยู่ 3 ประเภทหลัก...
•เวย์คอนเซนเทรตโดยทั่วไปจะมีโปรตีนสูงถึง 89% ส่วนที่เหลือเป็นคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และส่วนประกอบอื่นๆ ของนม
•เวย์ไอโซเลต คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการกรองอย่างละเอียดเพื่อกำจัดไขมันส่วนเกิน แลคโตส และสิ่งเจือปนอื่นๆ โดยปกติจะมีโปรตีนมากกว่า 90%
•เวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต คือเวย์โปรตีนรูปแบบหนึ่งที่ถูกย่อยสลายให้เป็นเปปไทด์ขนาดเล็ก เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ดูดซึมได้เร็ว
เวย์โปรตีนแบบดั้งเดิมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ รวมถึง…
•ช่วยในการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
•ช่วยในการจัดการน้ำหนัก
•การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้น
•ลดความดันโลหิต
•เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ผงโปรตีนเวย์นั้นใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำไปผสมกับอาหารได้หลายวิธี เช่น สมูทตี้และเชค ซึ่งพกพาสะดวกในขวดเชคเกอร์ เชคโปรตีนเวย์แบบดั้งเดิมนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเชคที่มีเนื้อเนียนกว่า และต้องการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและไขมันในอาหาร โปรตีนเวย์จะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นตลอดเส้นทางการออกกำลังกายของคุณ
เวย์โปรตีนใสคืออะไร?
ต่างจากผงโปรตีนทั่วไป โปรตีนใสจะมีลักษณะโปร่งใสกว่า ไม่ได้มีเนื้อสัมผัสเหมือนครีม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากเวย์โปรตีนไอโซเลต ซึ่งมีโปรตีนบริสุทธิ์ในปริมาณสูงและมีไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำ มีรสชาติใสและสดชื่นเมื่อเทียบกับเวย์โปรตีนทั่วไปซึ่งมีเนื้อสัมผัสคล้ายนมมากกว่า
เวย์โปรตีนใสมีกรดอะมิโนครบถ้วน ซึ่งหมายความว่ามันให้กรดอะมิโนที่สำคัญทั้งหมดที่ร่างกายของคุณไม่สามารถผลิตเองได้
เวย์โปรตีนใสมีปริมาณแลคโตสต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเวย์โปรตีนชนิดอื่นๆ ปริมาณแลคโตสที่น้อยลงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่แพ้แลคโตส และมักมีรสชาติผลไม้ให้เลือกมากมาย
ประโยชน์ของเวย์โปรตีนใส ได้แก่…
•ช่วยในการย่อยอาหาร
•ช่วยในการฟื้นฟู ซ่อมแซม และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
•ช่วยในการลดน้ำหนักเนื่องจากมีปริมาณแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต และไขมันต่ำ
•ช่วยควบคุมระดับอินซูลินและกลูโคส
เวย์โปรตีนใสเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกที่มีแคลอรีต่ำกว่าเวย์โปรตีนแบบดั้งเดิม และหากคุณชอบเครื่องดื่มที่สดชื่นและเบากว่าเวย์โปรตีนแบบข้นๆ ทั่วไป เวย์โปรตีนใสอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
เวย์โปรตีนชนิดใสต่างจากเวย์โปรตีนทั่วไปอย่างไร?
ทั้งเวย์โปรตีนใสและเวย์โปรตีนธรรมดาจะช่วยสนับสนุนการสร้างกล้ามเนื้อของคุณได้ แต่ทั้งสองชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน
สิ่งนี้อาจสร้างความแตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนตัวของคุณ ดังนั้น การเลือกชนิดที่เหมาะสมกับคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ มาดูรายละเอียดทางโภชนาการของแต่ละชนิดกัน
ข้อมูลโภชนาการ (ต่อหนึ่งช้อนตัก 20 กรัม)
เวย์โปรตีน
โปรตีน 13 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 3.5 กรัม
121 แคลอรี
ไขมัน 1 กรัม
โปรตีนเวย์ใส
โปรตีน 26 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม
90 แคลอรี
ไขมัน 0.1 กรัม
การเลือกใช้เวย์โปรตีนนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละชนิด หากคุณกำลังมองหาโปรตีนเข้มข้น เวย์ใสอาจเป็นคำตอบ แต่หากคุณต้องการคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแคลอรี่เพิ่มเติม เวย์แบบดั้งเดิมอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาด้วย...
ข้อดีและข้อเสียของเวย์โปรตีนแบบใสและแบบปกติ
ทั้งเวย์โปรตีนแบบปกติและเวย์โปรตีนแบบใสต่างก็ดีเยี่ยมสำหรับการช่วยคุณในการออกกำลังกาย และการเลือกใช้แบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณเอง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ในกรณีนี้ เวย์โปรตีนแบบปกติจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแคลอรี่มากกว่า
ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการลดน้ำหนัก ซึ่งในกรณีนี้ โปรตีนใสจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
มาดูกันว่าเวย์โปรตีนแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง และแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร
โปรตีนเวย์แบบปกติ: ข้อดี
เวย์โปรตีนแบบปกติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนการออกกำลังกายของคุณ
เวย์โปรตีนคือ…
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยสร้างกล้ามเนื้อ: มีแคลอรี่มากกว่าโปรตีนทั่วไป จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
เวย์โปรตีนแบบปกติ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทดแทนมื้ออาหารเพราะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ดี ไม่เพียงแต่ช่วยให้อิ่มท้อง แต่ยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วย
เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเนื้อสัมผัสแบบนม: คุณสามารถผสมเวย์โปรตีนธรรมดากับน้ำหรือนมก็ได้ แต่สำหรับผู้ที่ชอบนมมากกว่า นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ช่วยลดความดันโลหิตได้: ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเวย์โปรตีนทั่วไปสามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้
โดยทั่วไปแล้วจะมีราคาถูกกว่าเวย์โปรตีนใสเนื่องจากผ่านกระบวนการผลิตน้อยกว่า จึงมีต้นทุนต่ำกว่าโปรตีนใส
ข้อเสีย
เวย์โปรตีนแบบปกติมีแคลอรี คาร์โบไฮเดรต และไขมันสูงกว่า ดังนั้นหากคุณต้องการลดปริมาณที่รับประทานเข้าไป เวย์โปรตีนแบบปกติจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีภาวะแพ้แลคโตส โปรตีนชนิดใสจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
โปรตีนเวย์ใส
ข้อดี
โปรตีนใสมีคุณสมบัติคล้ายกับเวย์โปรตีนทั่วไป
เวย์โปรตีนใสคือ…
•เหมาะที่สุดสำหรับการย่อยอาหาร: เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดใสมีค่าการย่อยได้สูง ซึ่งหมายความว่าร่างกายจะดูดซึมได้เร็วขึ้นมาก
•รสชาติเยี่ยมและผสมง่าย: สำหรับผู้ที่ชื่นชอบโปรตีนเวย์ที่มีรสชาติเบาและมีกลิ่นผลไม้มากกว่าโปรตีนเวย์ทั่วไป โปรตีนเวย์ใสคือคำตอบ
•มีแคลอรี คาร์โบไฮเดรต และไขมันต่ำ: จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ควบคุมปริมาณสารอาหารหลัก หรือกำลังพยายามลดน้ำหนัก
•สะดวกและสดชื่น: โปรตีนเวย์ชนิดใสมีเนื้อสัมผัสใสคล้ายน้ำผลไม้ ทำให้เป็นทางเลือกที่สดชื่น ให้ความชุ่มชื้น และสะดวกกว่าโปรตีนเชคแบบครีมทั่วไป โดยเฉพาะในสภาพอากาศที่อบอุ่น
•ดูดซึมได้เร็ว: ด้วยลักษณะที่เป็นของเหลวของโปรตีนใส ทำให้กรดอะมิโนดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งดีเยี่ยมสำหรับการฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกาย
•เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะไม่ทนต่อแลคโตสเนื่องจากมีปริมาณแลคโตสต่ำกว่าเวย์โปรตีนทั่วไป
ข้อเสีย
เวย์โปรตีนใสอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักและต้องการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและไขมันในอาหาร
เวย์โปรตีนชนิดใสควรผสมกับน้ำ ดังนั้นหากคุณชอบเครื่องดื่มโปรตีนที่มีส่วนผสมของนม ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมาะกับคุณ
การเลือกโปรตีนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
ทั้งเวย์โปรตีนแบบปกติและแบบใสต่างก็ช่วยสนับสนุนการออกกำลังกายของคุณได้ แล้วคุณควรเลือกแบบไหนดี?
การเลือกระหว่างเวย์โปรตีนแบบปกติหรือแบบใสขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้นเรามาดูกันว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด
เวย์โปรตีนแบบธรรมดาดีที่สุดหาก...
•คุณควรลดปริมาณโปรตีนลง และเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตและแคลอรี่ให้มากขึ้น
•คุณชอบเครื่องดื่มโปรตีนที่มีเนื้อสัมผัสคล้ายนม
•คุณต้องการใช้มันแทนมื้ออาหาร
•คุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรตีน
เวย์โปรตีนใสจะดีที่สุดหาก...
•คุณต้องการผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนที่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่า เนื่องจากมีโปรตีนมากที่สุด
•คุณชอบเครื่องดื่มโปรตีนที่มีรสชาติผลไม้และสดชื่นมากกว่า
•คุณมีภาวะแพ้แลคโตส
•คุณกำลังควบคุมอาหารและต้องการผงที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ
•คุณมีกระเพาะอาหารที่ไวต่อสิ่งต่างๆ