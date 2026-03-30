พิมรี่พาย ปิดภารกิจสร้างสนามฟุตบอลหมอนทองวิทยา เผยสั้นแต่ชัด “ดีใจค่ะ”

รายงานข่าวระบุว่า ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลเยาวชนไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลัง “พิมรี่พาย” อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจชื่อดัง เดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาพื้นที่กีฬาให้กับโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จนแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ประกาศชัดเจนว่าจะเข้ามาช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนแห่งนี้ หลังได้รับคำร้องจากกลุ่มนักฟุตบอลของทีมที่ต้องการพื้นที่ฝึกซ้อมอย่างจริงจัง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลหมอนทองวิทยาอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักจากนักเรียน นักกีฬา และผู้สนับสนุนในพื้นที่ โดย “พิมรี่พาย” ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมทั้งติดตามผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นจริง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความรู้สึกหลังภารกิจสำเร็จ เจ้าตัวตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ดีใจค่ะ แค่นี้ค่ะ” สะท้อนแนวทางการทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าคำพูด
ขณะเดียวกัน “เต วรากร” หนึ่งในนักฟุตบอลของทีมหมอนทองวิทยา เปิดเผยว่า ทีมเพิ่งเริ่มรวมตัวฝึกซ้อมร่วมกันเป็นครั้งแรกภายใต้ผู้เล่นชุดใหม่ โดยโค้ชได้พยายามวางแท็กติกและปรับระบบการเล่นให้เหมาะสม ทั้งในรูปแบบฟุตบอล 7 คน และ 11 คน ซึ่งยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทีมให้ดีขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณ “พิมรี่พาย” ที่ทำให้ทีมมีสนามฟุตบอลเป็นของตัวเอง และยืนยันว่าจะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาฝีเท้าให้สมกับโอกาสที่ได้รับ
นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อความถึงแฟนบอลและผู้สนับสนุนที่เข้ามาร่วมเชียร์ในเกมเปิดสนาม โดยหวังว่าจะได้รับกำลังใจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อผลักดันทีมหมอนทองวิทยาให้เติบโตในเส้นทางฟุตบอลอย่างมั่นคงต่อไป
ทั้งนี้ การสร้างสนามฟุตบอลในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาในระดับโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสนับสนุนเยาวชนผ่านโอกาสที่จับต้องได้ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในอนาคต