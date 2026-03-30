ถ้าพูดถึง “ฟักทอง” เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงรู้จักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงฮาโลวีนแบบนี้ฟักทองมักถูกนำมาประดับตกแต่งตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับเทศกาล แต่เราทราบกันหรือไม่ว่า .. จริง ๆ แล้วฟักทองมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากมาย และยังนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอีกด้วย
ประโยชน์ของฟักทอง
“ฟักทอง” ถือเป็นพืชที่เป็นทั้งผักและผลไม้ มีสีเหลืองน่ารับประทาน ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 วิตามินอี วิตามินซี วิตามินเค ฟอสฟอรัส แคลเซียม โพแทสเซียม โซเดียม แมงกานีส ธาตุเหล็ก ซิงค์ และแร่ธาตุอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแร่ธาตุและสารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์กับร่างกายในเรื่องต่าง ๆ เช่น
ควบคุมน้ำหนัก – เนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่ไขมันน้อย น้ำตาลน้อย ให้พลังงานต่ำ (26 kcal/100 กรัม) ทำให้ทานแล้วอยู่ท้องอิ่มนาน และยังเต็มไปด้วยกากใยอาหารซึ่งช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและลดความอยากอาหาร
ต้านอนุมูลอิสระ – ในฟักทองอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินอี ส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้
บำรุงสายตา – เพราะในฟักทองมีวิตามินเอ ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงสายตา ปกป้องสายตาจากการถูกทำลาย และลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดดวงตาเสื่อมหรือโรคทางตา
บำรุงเลือด – แร่ธาตุที่สำคัญต่อระบบเลือดอย่าง ธาตุเหล็ก โพแทสเซียม สังกะสี และแมกนีเซียม เป็นแร่ธาตุที่มีในฟักทอง ทำให้ฟักทองมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงเลือด
ผิวพรรณผ่องใส – เพราะในฟักทองมีคอลลาเจนตามธรรมชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเรา อีกทั้งยังมีวิตามินซี ที่ช่วยทำให้เรามีผิวพรรณที่สดใส ป้องกันการเกิดริ้วรอย
ถึงแม้ว่าประโยชน์ของฟักทองจะมีมากมาย แต่เราก็ควรรับประทานฟักทองในปริมาณที่พอดีเท่านั้น หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด และไม่สบายท้องได้นั่นเอง