“ปานเทพ” ตั้งคำถาม “พี่แต๋ม” น้ำมันเป็นสินค้าควบคุม แล้วทำไมไม่จัดการ
วันที่ 29 มี.ค. 2569 ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ถึง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ย้ำชัด “น้ำมันเชื้อเพลิง” และ “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามกฎหมาย หลัง ครม.มีมติเมื่อ 24 มิ.ย. 2568 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มิ.ย. 2568 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ระบุให้ทั้งสองรายการอยู่ในหมวดสินค้าควบคุมของ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ชี้หากไม่ดำเนินการกำกับดูแล อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย พร้อมทิ้งท้ายตั้งคำถามตรงถึงรัฐมนตรีว่า “เมื่อมีกฎหมายรองรับชัดเจน เหตุใดจึงไม่ใช้กลไกนี้เข้าควบคุมราคาน้ำมัน” โดยระบุ
พี่แต๋มครับ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นสินค้าและบริการควบคุมแน่นอนตามกฎหมายครับ
นอกจากจะมีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนให้น้ำมันเชื้อเพลิง และ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นสินค้าและบริการควบคุมตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 มิถุนายน 2568 แล้ว
ต่อมายังมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2568 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
โดยระบุชัดเจนว่าคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดย “มติคณะรัฐมนตรึ” จึงออกประกาศในข้อ 3 หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (15) คือ ก๊าซปิโตรเลียม และ (16) น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นสินค้าและบริการควบคุม
ถ้าไม่ดำเนินการควบคุมก็จะผิดกฎหมายได้ตามประกาศนี้