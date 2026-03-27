เข้มมาตรการตรวจคนเข้าเมือง! สหรัฐฯ ระงับกรีนการ์ด 75 ประเทศ รวมคนไทย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ ออกประกาศยืนยันมาตรการใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2569 เป็นต้นมา ได้มีการระงับการออกวีซ่าถาวรให้แก่ผู้มีสัญชาติจาก 75 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ภายใต้นโยบายยกระดับการตรวจสอบและคัดกรองผู้อพยพที่อาจมีแนวโน้มกลายเป็นภาระต่อระบบสวัสดิการสาธารณะของประเทศสหรัฐฯ
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นต่อเนื่องจากแนวทางที่ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยฝ่ายนโยบายของสหรัฐฯ ให้เหตุผลว่า กลุ่มผู้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่อยู่ในรายการดังกล่าว มีสัดส่วนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณและผู้เสียภาษีของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในระยะนี้
อย่างไรก็ตาม สถานทูตสหรัฐฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีสัญชาติจากประเทศที่ได้รับผลกระทบยังสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า และเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามขั้นตอนปกติ แต่ในช่วงเวลาที่มีการระงับดังกล่าว จะไม่มีการอนุมัติหรือออกวีซ่าถาวรให้แก่ผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้แต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางกรณีสำคัญ อาทิ ผู้ที่ถือสองสัญชาติและมีหนังสือเดินทางจากประเทศที่ไม่อยู่ในบัญชีระงับ รวมถึงเด็กที่อยู่ระหว่างกระบวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมโดยครอบครัวชาวอเมริกัน ซึ่งสามารถได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ภายใต้กรอบประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
มาตรการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการปรับทิศทางนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มงวดมากขึ้น ท่ามกลางบริบทของภาระหนี้สาธารณะและการขาดดุลทางงบประมาณที่ยังคงเป็นประเด็นสำคัญในระดับนโยบายของประเทศ