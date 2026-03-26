สยบข่าวบินเกาหลี! ศุภจี เผยเหตุลุคเปลี่ยน เพราะวิกผม ไม่ได้โมหน้า

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง หลังมีภาพของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพดังกล่าวทำให้หลายคนสังเกตว่ารูปลักษณ์ของรัฐมนตรีหญิงดูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งรูปหน้าและทรงผม จนเกิดกระแสตั้งข้อสงสัยว่าอาจเดินทางไปทำศัลยกรรมปรับโฉมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้
กระแสข่าวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนภายในทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวัน ก่อนที่ในช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคม ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงจาก นางศุภจี ซึ่งปรากฏตัวในชุดทำงานตามปกติ พร้อมใบหน้าและทรงผมที่กลับมาเป็นลุคเดิม ไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงผิดสังเกตตามภาพที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้
นางศุภจี กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ไม่ได้เดินทางไปทำศัลยกรรมตามที่มีข่าวลือในโลกออนไลน์แต่อย่างใด โดยระบุว่าภาพที่เห็นแตกต่างไปจากเดิมเกิดจากการสวมวิกผม เพื่อปกปิดผมหงอกในช่วงที่มีภารกิจรับรองแขกต่างประเทศ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาอยู่ระหว่างงานเร่งด่วน ไม่มีเวลาไปย้อมผม จึงต้องใช้วิธีแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้ดูเรียบร้อยเหมาะสมกับการออกงานทางราชการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังยืนยันว่า ความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าในภาพส่วนหนึ่งมาจากมุมกล้องและแสงในการถ่ายภาพ ทำให้ดูแตกต่างไปจากปกติ พร้อมย้ำว่าไม่ได้ผ่านการทำศัลยกรรมหรือปรับแต่งใบหน้าใด ๆ ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล
ทั้งนี้ หลังให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ต่อสื่อมวลชน นางศุภจีได้รีบเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน