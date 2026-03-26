แบงก์กรุงเทพไฟเขียวช่วยพนักงาน 2 หมื่นบาท สหภาพเผยสู้ต่อเพื่อคุณภาพชีวิต

26 มีนาคม 2569 รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารกรุงเทพได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพนักงานรายละ 20,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน ซึ่งถือเป็นมาตรการช่วยเหลือภายในองค์กรที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเรียกร้องและหารือเรื่องสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านประกาศที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานในธนาคาร โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในภาวะค่าครองชีพสูง พร้อมย้ำว่ารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ติดตามจากประกาศของธนาคารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด
ทั้งนี้ แหล่งข่าวในกลุ่มแรงงานธนาคารระบุว่า การอนุมัติเงินช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อพนักงาน หลังมีการสะท้อนปัญหาค่าครองชีพและสวัสดิการในช่วงที่ผ่านมา โดยยังคงมีความพยายามผลักดันให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิการในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ด้านตัวแทนแรงงานระบุว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการระยะสั้น และยังคงต้องเดินหน้าหารือกับฝ่ายบริหารต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานในอนาคต