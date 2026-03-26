น้ำมันพุ่ง 6 บาท จุดชนวนเดือด เพจภูมิใจไทยปิดคอมเมนต์ หลังโดนวิจารณ์สนั่น

26 มีนาคม 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาน้ำมันพุ่งสูงก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ลุกลามอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ หลังเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของพรรคภูมิใจไทยเผยแพร่ข้อความยืนยันสถานการณ์พลังงานในประเทศว่ามีสำรองเพียงพอใช้งานได้ต่อเนื่องถึงช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมระบุว่าการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นผลจากความต้องการของประชาชนที่สูงขึ้นในช่วงก่อนเทศกาล และเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการกักตุนหรือการเก็งกำไรอย่างเข้มงวด
อย่างไรก็ตาม หลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นาน ได้เกิดกระแสตอบโต้จากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยหลายความเห็นไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องปริมาณน้ำมันสำรอง แต่กลับตั้งคำถามถึงการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งมีรายงานว่าปรับขึ้นรวมหลายรายการจนส่งผลให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 6 บาทต่อลิตร สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่กำลังเตรียมเดินทางในช่วงเทศกาล
ความคิดเห็นจำนวนมากสะท้อนความกังวลต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการขึ้นราคาในช่วงใกล้วันหยุดยาวอาจสร้างภาระให้กับประชาชนจำนวนมาก ขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงมาตรการควบคุมราคาพลังงานของรัฐบาล โดยมองว่ายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอในการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น
กระแสวิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากภายในเวลาไม่นาน ก่อนที่ภายหลังจะพบว่าเพจของพรรคภูมิใจไทยได้ปิดการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการนำภาพหน้าจอไปเผยแพร่ต่อในแพลตฟอร์มอื่น พร้อมตั้งคำถามถึงท่าทีในการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงที่ปัญหาค่าครองชีพกำลังเป็นประเด็นอ่อนไหว
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมกำลังจับตาทิศทางราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะก่อนเทศกาลเดินทางใหญ่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำมันสูงกว่าปกติ และทำให้ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการพลังงานกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในโลกออนไลน์ขณะนี้