ดราม่าราคาน้ำมันพุ่ง! จ๋าย ไททศมิตร โพสต์ใจฟู ขอบคุณรัฐบาล จนโซเชียลสะเทือน

26 มีนาคม 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคาพลังงานยังคงร้อนแรงในโลกออนไลน์ ล่าสุด “จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี” นักร้องนำและมือกีตาร์จากวง Taitosmith ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวภายหลังมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลางดึกถึงลิตรละ 6 บาท โดยเนื้อหาที่โพสต์ถูกตีความว่าเป็นการประชดสถานการณ์ พร้อมแสดงความเห็นเชิงเสียดสีต่อการทำงานของรัฐบาล จนถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย
ข้อความที่นักร้องชื่อดังรายนี้โพสต์ระบุว่า “น้ำมันขึ้นอีก 6 บาท แต่เติมได้เต็มที่ เติมเอาให้รวยกันไปข้าง ขอบคุณรัฐบาลมืออาชีพที่ทำงานหนักเพื่อเรา ไปเติมน้ำมันดีกว่า ใจฟู” พร้อมแนบอีโมจิรูปหัวใจสีน้ำเงิน ซึ่งหลังเผยแพร่ไม่นานก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งในเชิงเห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน
สำหรับ จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี เป็นนักร้อง นักดนตรี และนักแสดงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาด้านศิลปะการแสดงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มต้นเส้นทางดนตรีอย่างจริงจังจากการก่อตั้งวง Taitosmith ในปี 2561 ก่อนจะมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากเพลงฮิตหลายเพลง
นอกจากบทบาทในวงการเพลงแล้ว เขายังเป็นที่รู้จักจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง 4 KINGS อาชีวะยุค 90’s ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ รวมถึงมีผลงานในรายการโทรทัศน์และเวทีต่างๆ อีกจำนวนมาก ทำให้ทุกความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวมักได้รับความสนใจจากสาธารณชนเสมอ
อย่างไรก็ตาม กรณีโพสต์ล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนจำนวนมากกำลังแสดงความกังวลต่อแนวโน้มราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับราคากลางดึกที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อย ส่งผลให้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ทันที