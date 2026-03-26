ไชยชนก เตือนคนไทยเตรียมรับแรงกระแทกสงคราม ชี้น้ำมันไม่ใช่ปัญหาเดียว วอนปรับตัวใช้ชีวิตพอเพียง

26 มีนาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ใช้เวลาหารือนานกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านพลังงานและผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความจำเป็นต้องเตรียมมาตรการรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูง และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนมากกว่าที่คาดไว้
นายไชยชนกระบุว่า การปรับขึ้นราคาน้ำมันในครั้งนี้เป็นผลจากกลไกราคาตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาไว้ได้นาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือเกิดการกักตุนเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในช่องทางอื่น ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในประเทศลดลง และกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงาน โดยยอมรับว่ามีความกังวลต่อพฤติกรรมลักลอบซื้อจำนวนมาก หรือที่เรียกกันว่ากองทัพมด ซึ่งอาจทำให้การควบคุมสถานการณ์ทำได้ยาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกมีความตึงเครียดและอาจยืดเยื้อ สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเตรียมตัวและปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ และลดความฟุ่มเฟือย เพราะผลกระทบจากสงครามอาจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงราคาน้ำมัน แต่จะลามไปถึงสินค้าอื่น ๆ และค่าครองชีพในหลายด้าน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกกระทรวงเร่งหามาตรการรองรับผลกระทบ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูล เช่น การอัปเดตสถานการณ์ปั๊มน้ำมันให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ เพื่อลดความตื่นตระหนก และช่วยให้การกระจายทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายไชยชนกย้ำว่า แม้รัฐบาลอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยังมีข้อจำกัดด้านอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่อง แต่จะพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนมากที่สุด พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันรับมือสถานการณ์ที่อาจยืดเยื้อและซับซ้อนกว่าที่เคยเผชิญมา