อดีตลมกรดทีมชาติห่วงของแพงไม่ยอมลง หลังน้ำมันพุ่ง 6 บาท ชี้กระทบประชาชนยาว

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันลิตรละ 6 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2569 กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผลกระทบต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่อาจปรับขึ้นตามมา ขณะที่เสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนเริ่มแสดงความกังวลว่า แม้ราคาน้ำมันจะมีขึ้นลงตามสถานการณ์ แต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือราคาสินค้าที่ปรับขึ้นแล้วมักไม่ลดลงตามเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
รายงานราคาขายปลีกล่าสุดจากสถานีบริการน้ำมันในเครือ ปตท. ระบุว่า แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 41.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.79 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 40.68 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม อยู่ที่ 52.04 บาทต่อลิตร เบนซิน 95 อยู่ที่ 49.64 บาทต่อลิตร ดีเซลอยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมียมอยู่ที่ 54.64 บาทต่อลิตร ซึ่งการปรับขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการขยับราคาครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือน ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในวงกว้าง
ก่อนการปรับราคาจะมีผลอย่างเป็นทางการไม่นาน เรวดี ศรีท้าว อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงความเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า แม้น้ำมันจะมีช่วงขึ้นและลงเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือราคาสินค้าในท้องตลาดที่มักปรับขึ้นตามทันที แต่กลับไม่ยอมปรับลดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
เรวดีระบุว่า ในช่วงเช้าที่เดินผ่านสถานีบริการน้ำมันระหว่างเดินทางไปทำงาน ได้สอบถามพนักงานถึงสถานการณ์น้ำมันดีเซล และได้รับคำตอบว่ามีสำรองเพียงพอ ทำให้รู้สึกโล่งใจ เพราะเคยผ่านช่วงที่ราคาดีเซลใกล้แตะ 40 บาทต่อลิตรมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าสิ่งที่กระทบชีวิตประจำวันมากกว่าคือราคาสินค้าในร้านค้าขนาดใหญ่ที่เริ่มทยอยปรับขึ้นหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในโครงการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่เธอดำเนินการอยู่ ซึ่งพบว่าหลายรายการขึ้นราคาไปแล้ว และเมื่อสถานการณ์กลับเป็นปกติ ราคาก็มักไม่ปรับลดลงตาม
ความเห็นดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อจำนวนมากในโลกออนไลน์ พร้อมเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เห็นตรงกันว่า ปัญหาค่าครองชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกลไกการกำหนดราคาสินค้าที่ปรับขึ้นง่ายแต่ปรับลงยาก ทำให้ภาระสุดท้ายตกอยู่กับผู้บริโภค
สถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนในช่วงนี้จึงถูกจับตาว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากเพียงใด โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนการขนส่ง การผลิต และค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินความจำเป็น และเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอน