ขึ้นรวดเดียว 6 บาท จุดไฟวิจารณ์! “พีระพันธุ์–กรณ์–อรรถวิชช์” ถล่มนโยบายพลังงาน ซัดประชาชนรับภาระ

วันที่ 26 มีนาคม 2569 สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเดียวถึงลิตรละ 6 บาท หลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดอัตราชดเชยทั้งในกลุ่มดีเซลและเบนซิน ได้กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันที โดยมีนักการเมืองหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อน พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุของการปรับราคาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และผลกระทบที่จะตามมาทั้งต่อค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าในระบบเศรษฐกิจ
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงกลางดึก แสดงความไม่พอใจต่อการปรับราคาน้ำมัน โดยระบุถ้อยคำรุนแรงว่า “แบบนี้มันปล้นกันชัดๆ” พร้อมตั้งคำถามถึงกลไกการบริหารจัดการด้านพลังงาน และความจำเป็นของการขึ้นราคาในระดับที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ขณะที่ ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ออกมาแสดงความเห็นในทำนองเดียวกัน โดยเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาตรวจสอบการกำหนดราคา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันที่นำมาจำหน่ายอาจเป็นสต๊อกเดิม แต่กลับมีการปรับราคาขึ้นทันทีถึง 6 บาทต่อลิตร ซึ่งมองว่าเป็นการปรับขึ้นที่เร็วเกินไป และอาจเปิดช่องให้เกิดการกักตุนเพื่อรอขายในราคาที่สูงกว่า พร้อมระบุว่า หากยังไม่ใช่น้ำมันล็อตใหม่ที่มีต้นทุนสูง การขึ้นราคาลักษณะนี้ยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัย
ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่า การปรับขึ้นราคาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระไปให้ประชาชนเป็นหลัก ทั้งที่ยังมีมาตรการอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น การลดภาษีสรรพสามิตชั่วคราว หรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเกินจากกำไรโรงกลั่นในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวน โดยระบุว่าปัจจุบันกองทุนน้ำมันต้องชดเชยราคาสูงถึงหลายสิบบาทต่อลิตร แต่การแก้ปัญหาไม่ควรใช้วิธีปรับราคาขึ้นทันที เพราะจะกระทบต่อค่าขนส่งและราคาสินค้าทุกประเภท
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศที่อ้างอิงราคาตลาดต่างประเทศ แม้โรงกลั่นจะอยู่ในประเทศไทย รวมถึงประเด็นค่าการกลั่นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงกว่าที่ควรจะเป็น และกลายเป็นภาระต่อผู้บริโภคในที่สุด
การปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคขนส่ง เกษตรกรรม และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดของมาตรการบริหารกองทุนน้ำมันอย่างโปร่งใส และกำหนดแนวทางแก้ไขที่ไม่เพิ่มภาระให้ประชาชนมากเกินไป
ทั้งนี้ ประเด็นราคาพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะต่อไป หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีเสียงเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบายพลังงานทั้งระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำในอนาคต