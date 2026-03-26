มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากอะไร
มะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการที่เซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหารมีการแบ่งจำนวนมากขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมา จนแพร่กระจายไปสู่อวัยวะข้างเคียง โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกบริเวณของกระเพาะอาหาร
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร
ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่แน่ชัด แต่มีหลายปัจจัยที่พบว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ดังนี้
-การติดเชื้อ Helicobacter pylori เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการอักเสบ และแผลในกระเพาะอาหารได้ การติดเชื้อชนิดนี้ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด โรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น
- อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทหมักดอง ตากเค็ม รมควันเพิ่มความเสี่ยงของโรค ได้มากขึ้น
-การอักเสบของกระเพาะอาหารเรื้อรัง
- พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
-มีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
-การมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
อาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร
ในระยะแรกของอาจไม่มีอาการแสดง กว่าจะรู้ตัวก็เกิดอาการรุนแรงและลุกลามไปตามอวัยวะใกล้เคียง โดยระยะแรกมะเร็งกระเพาะอาหาร มักมาด้วยอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ปวดท้องคล้ายโรคกระเพาะอาหารอักเสบ แต่เมื่อเป็นมากขึ้น มักมีอาการเพิ่มเติม เช่น มีเลือดหรือถ่ายสีดำปนในอุจจาระ อาเจียน หรืออาเจียนเป็นเลือด อ่อนเพลีย และน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถตรวจเจอได้โดยหลายวิธี แต่การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy) ซึ่งคือการสอดกล้องเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร สู่กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อหาบริเวณที่ผิดปกติ ตรวจดูรูปร่างเนื้องอก ขนาด ตำแหน่ง รอยโรค และตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่สงสัยไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง พบว่าวิธีนี้มีความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุด โดยปัจจุบัน
ทางสมาคมหน่วยโรคทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย แนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องส่วนบนร่วมกับข้อบ่งชี้ต่อไปนี้ส่องกล้องกระเพาะอาหาร คือ
1.ปวดแสบท้องครั้งแรกตอนอายุมากกว่า 50 ปี
2.มีสัญญาณของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเช่น อาการน้ำหนักลด มีถ่ายปนเลือดหรือถ่ายดำ
3.ปวดแสบท้องที่รักษาไม่ดีขึ้นด้วยการใช้ยา
4.ปวดแสบท้องและมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
สิ่งที่อยากฝากไว้ คือ การตรวจคัดกรองระยะเริ่มแรกหรือเริ่มมีอาการ รู้เร็ว ป้องกันได้ และสามารถรักษาได้เร็ว