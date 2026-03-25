รู้จัก กลาก เกลื้อน ผด คันตามตัวช่วงหน้าร้อน!

อากาศช่วงหน้าร้อน มักนำพาทั้งแสงแดด อุณหภูมิที่สูง และเชื้อราที่ทำร้ายผิวมาด้วย ส่งผลให้เกิดโรคผิวหนัง “กลาก เกลื้อน ผด” มากขึ้น
กลาก
สาเหตุ
ผิวหนังเปียกชื้นจากเหงื่อออกเป็นเวลานาน
เกิดจากการติดเชื้อรา และมักมีอาการคัน
เชื้อติดได้จากสัตว์ คน รวมทั้งการใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
ลักษณะ เป็นวง ขอบสีแดงนูนเล็กน้อย มักมีขุยลอก
พบบ่อยที่ ลำตัว เท้า ขาหนีบ
เกลื้อน
สาเหตุ
การสะสมของเชื้อรา
เกิดตามบริเวณที่มีผิวมันและมีเหงื่อออกมาก โดยเฉพาะหน้าอก และหลัง
ลักษณะ ผื่นแบนราบ เป็นดวง ๆ หลายจุด เป็นสีขาวหรืออาจเป็นสีอื่นๆ แต่ไม่คัน
พบบ่อยที่ หลัง หน้าอก
ผด
สาเหตุ
การอุดตันและอักเสบของท่อต่อมเหงื่อ
ลักษณะ ผดขนาดเล็ก อาจเป็นเม็ดสีแดงหรือใส
พบได้ทั่วทั้งร่างกาย
โรคผิวหนังช่วงหน้าร้อน ป้องกันได้!
เลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานาน ๆ
สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่รัดแน่นเกินไป
อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายเป็นประจำ