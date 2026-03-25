รู้ทัน “ไข้กาฬหลังแอ่น” อันตรายถึงชีวิตได้ใน 24 ชั่วโมง

ไข้กาฬหลังแอ่น เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis ทำให้เกิดโรครุนแรงที่อาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หากเข้ารับการรักษาไม่ทัน โรคที่รุนแรง ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือด
เชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านการไอ จาม หรือการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ มักระบาดในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและแออัด เช่น โรงเรียน หอพัก
การดำเนินโรคอย่างรวดเร็ว!
อาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ทรุดลงอย่างรวดเร็วใน 24 ชั่วโมง
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง ซึม หมดสติ
ติดเชื้อในกระแสเลือด ผื่นจ้ำเลือด ช็อก หมดสติ
ไข้กาฬหลังแอ่น ป้องกันได้
ลดการอยู่ในสถานที่แออัด
หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นล้างมือ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนมี 2 ชนิด คือ
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ B (MenB) ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป
วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ A, C, W, Y ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
กลุ่มเสี่ยงที่ควรพิจารณาฉีดวัคซีน เช่น ผู้ที่มีการทำงานของม้ามบกพร่อง ภาวะพร่องคอมพลีเมนต์ ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณที่มีการระบาด โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไปศึกษาต่อและอยู่หอพัก และอาจพิจารณาฉีดในเด็กเล็ก < 2 ปี
ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและพิจารณาชนิดของวัคซีนก่อนรับวัคซีน