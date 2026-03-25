สว.อลงกต ชี้ช่องกฎหมายยังว่าง เสนอเอาผิดผู้ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม โดยช่วงหนึ่งได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการแสดงความเคารพต่อเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังพบว่าปัจจุบันกฎหมายไทยมีบทบัญญัติคุ้มครองเพลงชาติไทยอย่างชัดเจน แต่ยังไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุให้ประชาชนต้องยืนถวายความเคารพเมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
นายอลงกตกล่าวว่า กรณีที่มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ หรือในกิจกรรมต่างๆ เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีบุคคลบางส่วนไม่ยืนแสดงความเคารพ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม เนื่องจากยังไม่มีข้อกฎหมายรองรับโดยตรง แตกต่างจากเพลงชาติไทยซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าหากไม่ยืนเคารพอาจเข้าข่ายมีความผิดและมีโทษทั้งจำคุกและปรับ
สมาชิกวุฒิสภารายดังกล่าวจึงเห็นว่า หากต้องการให้การรณรงค์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดผลในทางปฏิบัติ วุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเสนอให้มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อกำหนดให้การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีต้องมีการยืนถวายความเคารพเช่นเดียวกับเพลงชาติไทย พร้อมกำหนดโทษทางอาญาและโทษปรับในกรณีที่ฝ่าฝืน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และลดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอความเห็นและการศึกษาในชั้นกรรมาธิการ โดยจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดทั้งด้านกฎหมายและผลกระทบทางสังคม ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการตรากฎหมายต่อไป