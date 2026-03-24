กินน้ำแก้วเดียวกันอาจเสี่ยงโรค

การแบ่งปันสิ่งของกันเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งของบางอย่างก็ไม่ควรใช้ร่วมกันแม้จะเป็นเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเดียวกันก็ตาม การกินน้ำแก้วเดียวกันอาจจะนำโรคติดต่อทางน้ำลายมาให้ได้หลายโรค และบางโรคก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ไข้หวัด
อาการ ไข้ต่ำ ๆ หรืออาจไม่มีไข้เลยก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงออกถึงการเป็นหวัดจากทางจมูกและทางเดินหายใจ อันได้แก่ ผู้ป่วยจะมีน้ำมูกใส ๆ ไหลออกมาจากจมูก
ติดต่อโดย ผ่านน้ำมูก น้ำลาย ผ่านทางการหายใจ ไอ จามรดกัน
โรคอตีบ
อาการ มีอาการคล้ายหวัด ไข้ต่ำ ๆ พบแผ่นเยื่อสีขาวบริเวณทอนซิลและลิ้นไก่ รายที่รุนแรง เกิดการอุดตัน ของทางเดินหายใจส่วนบนกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทำให้เสียชีวิตได้
ติดต่อโดย ผ่านน้ำมูก น้ำลายผ่านทางการหายใจ ไอ จามรดกัน
เริมที่ปาก
อาการ ของเริมที่ปาก เป็นแผลบวมแดง มีตุ่มพองมีน้ำใส ๆ และรู้สึกคันขึ้นบริเวณริมฝีปาก หรือในช่องปาก มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการปวดหรืออักเสบ แต่จะไม่มากเท่าเกิดบริเวณอวัยวะเพศ แผลจะแห้งตกสะเก็ดและหายไปเอง 7 – 10 วัน
ติดต่อโดย ผ่านการดื่มน้ำหรือทานอาหารร่วมกัน
โรคไอกรน
อาการ 1 – 2 สัปดาห์แรกมีอาการคล้ายหวัด ต่อมาไอถี่ ๆ หายใจลึกมีเสียงดัง ไปจนมีเลือดออกที่ตาขาวได้
ติดต่อโดย ผ่านน้ำมูก น้ำลายผ่านทางการหายใจ ไอ จามรดกัน
โรคหัด
อาการ โรคหัดจะเริ่มด้วยอาการคล้ายกับหวัด อาการแรกเริ่มของโรคหัดที่จะเริ่มขึ้นประมาณ 10 วันหลังติดเชื้อ จะมีอาการคล้ายหวัด ตาแดง ไข้สูง เบื่ออาหาร เกิดจุดขาวในกระพุ้งแก้ม
ติดต่อโดย ผ่านน้ำมูก น้ำลายผ่านทางการหายใจ ไอ จามรดกัน โดยเชื้อแพร่กระจายผ่านละอองขนาดเล็กในอากาศ
โรคหัดเยอรมัน
อาการ ไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง มีผื่นหรือตุ่มที่เยื่อบุช่องปาก กระพุ้งแก้ม (Koplik spots) หลังมีอาการ 3 – 7 วันจะมีผื่นทีไรผม ซอกคอ หน้า ลำตัว
ติดต่อโดย รับเชื้อที่อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยผ่านทางการหายใจ จากการไอจาม ทารกที่เป็นโรคจะมีเชื้ออยู่ในลำคอและขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะได้นาน 1 ปี
โรคอีโบลา
อาการ ระยะแรกไข้ขึ้นสูง (39 – 40°C) อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ระยะที่ 2 ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหารโดยจะเริ่มแสดงอาการ 2 – 4 วันและจะคงอยู่นาน 7 – 10 วัน ระยะที่ 3 ความดันเลือดต่ำส่งผลให้อวัยวะเสื่อมหน้าที่
ติดต่อโดย การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ได้แก่ เลือด น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ของใช้ของผู้ป่วย หรือสัตว์ที่ป่วย
ป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย หรือหากมีอาการให้พบแพทย์ทันที
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
อาการ ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้ไม่ได้แสดงอาการทุกราย ควรจะต้องระมัดระวังสังเกตตนเองเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ อาการที่สำคัญคือ ไข้สูงกว่า 38°C และปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดหัวมาก หนาวสั่นหลังจากนั้นประมาณ 3 – 7 วันก็จะเริ่มมีอาการเจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 อาการจะทุเลาอย่างช้า ๆ หลังจาก 7 วัน ไปแล้วและหายเป็นปกติ บางรายอาจอาการป่วยรุนแรง เนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนที่ปอด ทำให้เกิดปอดบวมอักเสบ
ติดต่อโดย ผ่านน้ำมูก น้ำลาย ผ่านทางการหายใจ ไอ จามรดกัน
มือ เท้า ปาก
ติดต่อโดย กินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ
อาการ ของไวรัสตับอักเสบ A และ E
ไวรัสตับอักเสบ A : ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน ดีซ่าน
ไวรัสตับอักเสบ E : ตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย
หมายเหตุ : โรคไวรัสตับอักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C
ติดต่อโดย โดยการสัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเพศสัมพันธ์ติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นอย่างการกินน้ำแก้วเดียวกัน อาจนำพาหลายโรคมาสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองควรเลือก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและถ้าหากมีอาการป่วยควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้อง