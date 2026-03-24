หมอปลา โต้เดือด สว. แนะปลูกผักสู้วิกฤติ ซัดคนไม่มีที่ดินจะทำอย่างไร ด้าน ปฏิมา แจงปลูกเองบนดาดฟ้า

24 มีนาคม 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ร้อนแรงขึ้นทันที หลังมีการเผยแพร่คำแนะนำจากสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอให้ประชาชนหันมาปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองในช่วงภาวะเศรษฐกิจตึงตัว โดยมองว่าแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ แต่คำแนะนำดังกล่าวกลับถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนในเมืองที่ไม่มีที่ดินทำกิน
ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง เมื่อ หมอปลา หรือมือปราบสัมภเวสี ออกมาแสดงความเห็นตอบโต้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า คำแนะนำให้ปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์อาจใช้ได้กับบางคน แต่ไม่ใช่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือบ้านเช่าที่ไม่มีพื้นที่ดิน พร้อมตั้งคำถามว่า ผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวเคยลงมือทำจริงหรือไม่ และประชาชนที่ไม่มีทรัพยากรจะปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างไร
ด้าน สว.ปฏิมา จีระแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงภายหลังว่า การให้คำแนะนำดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาในทางลบ หรือมุ่งตำหนิประชาชน แต่ต้องการเสนอแนวทางที่สามารถช่วยให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ในยามที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน พร้อมยืนยันว่าตนเองได้ทดลองทำจริง แม้จะอาศัยอยู่ในอาคารที่ไม่มีที่ดิน โดยใช้พื้นที่ดาดฟ้าปลูกผักในกล่องโฟมจำนวนหลายกล่อง เพื่อเป็นตัวอย่างว่าการทำเกษตรขนาดเล็กสามารถทำได้แม้ในพื้นที่จำกัด
สว.ปฏิมา ระบุเพิ่มเติมว่า แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมองว่าการลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองเป็นทางออกหนึ่งของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้น พร้อมย้ำว่าไม่ได้ต้องการให้ทุกคนทำเหมือนกันทั้งหมด แต่ต้องการเสนอเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สามารถปรับใช้ได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังคงถูกถกเถียงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดการพึ่งพาตนเอง และผู้ที่มองว่าคำแนะนำดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนจำนวนมากในสังคมเมือง