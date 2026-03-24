อ.อัจฉราวดี จี้รัฐใช้ไม้แข็ง ส่งทหารคุมคลังน้ำมัน แก้ปัญหากักตุน-ตัดโควต้า ทำปั๊มทั่วประเทศแห้ง

สถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต และมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า ออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดในการแก้ปัญหา โดยระบุว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในหลายจังหวัดเริ่มลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตระดับชาติ ซึ่งเกินกว่ากระทรวงพลังงานจะรับมือได้ด้วยวิธีปกติ และจำเป็นต้องมีการตัดสินใจเชิงนโยบายที่จริงจังมากกว่าการแถลงข่าวเพียงอย่างเดียว
อ.อัจฉราวดีเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการพิเศษ โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกำลังทหาร เข้าควบคุมดูแลคลังจ่ายน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบกระบวนการจ่ายน้ำมันจากต้นทาง หลังมีรายงานว่าหลายปั๊มน้ำมันทั่วประเทศได้รับการจัดสรรโควต้าน้อยลงอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประชาชนต้องต่อคิวรอเติมน้ำมันเป็นเวลานาน และบางพื้นที่ถึงขั้นไม่มีเชื้อเพลิงจำหน่าย
เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตว่าการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ โดยมองว่าการแก้ไขปัญหาต้องเริ่มจากการตรวจสอบคลังจ่ายน้ำมันอย่างเข้มงวด รวมถึงกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ที่ฝ่าฝืนหรือฉวยโอกาสกักตุนสินค้า พร้อมเสนอให้รัฐระดมหน่วยงานที่มีศักยภาพเข้าไปช่วยตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงวิกฤต เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
ขณะเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้เปิดเผยข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ปั๊มน้ำมันในเส้นทางวิภาวดีรังสิตขาออกไปทางจังหวัดปทุมธานี โดยระบุว่าได้เข้าไปสอบถามพนักงานในปั๊มน้ำมันรวม 6 แห่ง พบว่ามีถึง 5 แห่งที่ไม่มีน้ำมันดีเซลจำหน่าย และบางแห่งยังขาดน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 ด้วย
จากการสอบถามพนักงานในปั๊มน้ำมัน พบว่าในช่วงปกติแต่ละแห่งจะได้รับน้ำมันดีเซลวันละ 1–2 คันรถบรรทุก คิดเป็นประมาณ 12,000–24,000 ลิตร แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับเพียงประมาณ 6,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องจำกัดการขายหรือบางแห่งต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราว โดยมีข้อมูลจากพนักงานบางรายระบุว่าปัญหาอาจเกิดจากขั้นตอนการจ่ายน้ำมันจากคลังจ่าย โดยเฉพาะคลังในพื้นที่ลำลูกกา
ทั้งนี้ อ.อัจฉราวดี ยังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา พร้อมสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย