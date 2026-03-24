นายกฯ เผยเคลียร์ “บวรศักดิ์” แล้ว หลังชื่อหลุดโผอนุทิน2 แจงครม.คนละชุด จบเทอมต้องแยก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ไม่มีชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้มีการพูดคุยกับนายบวรศักดิ์แล้วหรือไม่ โดยนายกฯย้อนถามว่า รู้ได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าได้มีโอกาสคุยกับนายบวรศักดิ์ หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็คุยๆกับท่านในฐานะที่ทำงานด้วยกัน ไม่มีอะไรหรอกครับ ครม.มันเป็นเทอมๆ เพียงแต่ว่าเทอมนี้กับเทอมถัดไปดันมีนายกฯคนเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นคนละคณะ มันไม่ได้มีว่าใครอยู่ที่ไหนก็จะต้องต่อไป ต้องแยก ไม่มีอะไรหรอก และการตัดสินใจในการนำเสนอรายชื่อ ครม.ขึ้นทูลเกล้าฯมันก็มีขั้นตอนที่คนที่เป็นนายกฯในฐานะผู้พิจารณา ต้องพิจารณาในทุกๆด้าน แต่มันไม่มีว่าชุดนี้แล้วจะยกไปชุดหน้า มันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มันคนละชุดกัน
เมื่อถามว่าที่มีการเปลี่ยนชื่อจากนายบวรศักดิ์ มาเป็นนายปกรณ์ นิลพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้มาดูกฎหมายเหมือนที่นายบวรศักดิ์ดูใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าว โดยระบุเพียงว่า “ไปและ” ก่อนขึ้นรถออกจากทำเนียบฯ