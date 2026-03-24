โซเชียลจับผิดภาพประวัติศาสตร์ปี 1967 ถูกดัดแปลง อ้างหลักฐานเคลมวัฒนธรรม ชี้ต้นฉบับจาก LIFE ไม่ใช่ชุดไทย

กระแสถกเถียงในสื่อสังคมออนไลน์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่ภาพถ่ายเหตุการณ์เมื่อปี 2510 ซึ่งเป็นช่วงการเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น โดยภาพดังกล่าวปรากฏบุคคลสำคัญของราชสำนักกัมพูชาร่วมให้การต้อนรับ และถูกนำไปเผยแพร่ต่อพร้อมคำอธิบายใหม่ในบางโพสต์ว่าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่มีลักษณะเป็นชุดไทย จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการกล่าวอ้างทางวัฒนธรรมในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลสากล พบว่าภาพต้นฉบับเป็นผลงานของช่างภาพจากนิตยสารชื่อดังระดับโลก และมีการเผยแพร่ไว้ในคลังภาพสาธารณะหลายแห่ง โดยรายละเอียดในภาพระบุว่าเป็นช่วงการเยือนกัมพูชา พร้อมด้วยผู้นำประเทศและพระราชวงศ์ในขณะนั้น ไม่ได้มีข้อมูลใดระบุว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายไทยตามที่มีการกล่าวอ้าง
ผู้ตรวจสอบข้อมูลระบุว่า เครื่องแต่งกายที่ปรากฏในภาพเป็นชุดพื้นเมืองกัมพูชาประเภทซัมปอต ซึ่งเป็นผ้านุ่งแบบดั้งเดิมของกัมพูชา ไม่ใช่ชุดไทย และภาพสีที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์บางส่วนมีการปรับแต่งเพิ่มเติมจากภาพขาวดำต้นฉบับ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องแต่งกายและบริบททางประวัติศาสตร์
กรณีดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเรียกร้องให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนเผยแพร่ เนื่องจากการนำภาพเก่ามาตีความใหม่โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการตกแต่งภาพสามารถทำให้ภาพดูสมจริงจนยากต่อการแยกแยะ
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และสื่อดิจิทัลให้ความเห็นว่า ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์มักถูกนำมาใช้ประกอบการอ้างอิงด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ หากไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้าง และทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้