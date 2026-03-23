จับตาเก้าอี้รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย “ปกรณ์ นิลประพันธ์” เต็งหนึ่งแทนบวรศักดิ์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 กระแสการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งถูกวางตัวให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้แสดงจุดยืนไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงไม่รับตำแหน่งอื่นใดในคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาบุคคลใหม่เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว โดยชื่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้คือ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในฐานะนักกฎหมายระดับสูงของภาครัฐ และมีประสบการณ์ในการทำงานเชิงนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง
.
แหล่งข่าวจากวงในฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลระบุว่า นายปกรณ์ถือเป็นข้าราชการสายกฎหมายที่เติบโตมาจากระบบราชการโดยตรง มีบทบาทสำคัญในการร่างกฎหมายและกำหนดทิศทางด้านกฎหมายของภาครัฐมาเป็นเวลานาน โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ
.
ในช่วงปี 2559 นายปกรณ์ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) และเคยทำหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงราชการและการเมือง
.
ด้านประวัติการศึกษา นายปกรณ์สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อระดับ Master of Laws ที่ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตรสำคัญด้านการบริหารและกฎหมายของภาครัฐจำนวนมาก อาทิ หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 รวมถึงหลักสูตรด้านการบริหารภาครัฐและความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า การที่ชื่อของนายปกรณ์ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลใหม่ต้องการบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง และสามารถประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองกับระบบราชการได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีภารกิจสำคัญด้านการปฏิรูปกฎหมาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำนโยบายที่ต้องอาศัยความรอบคอบในเชิงข้อกฎหมาย
.
อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ยังต้องรอความชัดเจนจากการจัดสรรโควตารัฐมนตรีและการพิจารณาคุณสมบัติในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ โดยชื่อของนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มตัวเต็งอันดับต้นๆ สำหรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอนุทิน 2