ครบรอบ 1 ปีตึก สตง. ถล่ม “ชัชชาติ” ย้อนนาทีแผ่นดินไหว สั่งตั้งวอร์รูมทันที ชี้ชั่วโมงแรกชี้ชะตาเมือง

23 มีนาคม 2569 ครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วกรุงเทพมหานคร และนำไปสู่การพังถล่มของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งกลายเป็นภาพจำของเหตุการณ์ครั้งนั้น ล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คุยลึก Bangkok Series” ของสื่อมติชน ย้อนเล่าถึงช่วงเวลานาทีวิกฤตที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน พร้อมย้ำว่าชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการควบคุมสถานการณ์ของเมืองหลวง
ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่า ภาพแรกที่เห็นหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนคือข่าวอาคาร สตง. ถล่ม ทำให้รู้สึกตกใจและกังวลอย่างมาก เพราะในวินาทีนั้นคิดว่าความเสียหายน่าจะลุกลามไปทั่วทั้งเมือง สิ่งแรกที่ตัดสินใจทำทันทีคือสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเร่งรายงานสถานการณ์ความเสียหาย พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูม เพื่อรวบรวมข้อมูลและออกคำสั่งอย่างเป็นระบบ โดยย้ำว่าการสื่อสารต้องชัดเจนเป็นลำดับขั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่นิ่ง
นายชัชชาติกล่าวว่า ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกหลังเกิดเหตุ ยังไม่มีรายงานอาคารถล่มเพิ่มเติมเข้ามา และเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็ยังคงพบความเสียหายร้ายแรงเพียงจุดเดียวคืออาคาร สตง. ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครไม่ได้เลวร้ายอย่างที่กังวลในตอนแรก พร้อมระบุว่าการตั้งหลักให้ได้ในชั่วโมงแรกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการรับมือทั้งระบบ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงแนวทางการทำงานของตนเองว่า การลงพื้นที่ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องอาจเป็นสไตล์การทำงานที่บางคนมองว่าไม่จำเป็น แต่สำหรับตนแล้ว การอยู่หน้างานทำให้เห็นปัญหาจริง และช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานการณ์กดดัน โดยยอมรับว่าหากให้กลับไปพักที่บ้านก็คงนอนไม่หลับ จึงเลือกอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อดูว่ายังมีสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือได้เพิ่มเติม
ทั้งนี้ เหตุการณ์อาคาร สตง. ถล่มจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติในเมืองใหญ่ และกลายเป็นบทเรียนด้านการบริหารจัดการวิกฤตที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน