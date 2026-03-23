เมล็ดบัว หรือ เม็ดบัว ประโยชน์และสรรพคุณของเมล็ดบัว
เมล็ดบัว หรือเม็ดบัว หรือที่ชาวจีนนิยมเรียกกันว่า หน่อยผ่องจื้อ, หน่อยซิก หรือเก่าซิก เป็นต้น จัดเป็นเมล็ดธัญพืชของจีนที่เรียกว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สูงมากๆ เหมือนกับลูกเดือย และถั่วเหลือง โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง ซึ่งเมล็ดบัวนี้ได้จากเมล็ดของดอกที่ได้รับการผสมแล้ว นิยมนำมาใช้เป็นยาและประกอบอาหาร ที่เรียกว่าทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วย
ประโยชน์และสรรพคุณของเมล็ดบัว
– ช่วยบำรุงเลือดให้ไหลเวียนในร่างกายได้สะดวก
– ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บำรุงกำลัง
– ช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ม้าม, หัวใจ, ลำไส้, ไต เป็นต้น
– ช่วยให้นอนหลับได้ดีและสบายขึ้น
– ช่วยบำรุงสมอง ทำให้ระบบความจำดี ไม่เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะความจำเสื่อม
– ช่วยลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด
– ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
– ช่วยป้องกันภาวะน้ำอสุจิเคลื่อนได้ดี
วิธีการนำเมล็ดบัวมารับประทาน
– ให้นำเมล็ดบัวมาปรุงร่วมกับเนื้อลำไยแห้งจะทำให้กลายเป็นยาที่มีสรรพคุณมาก
– ให้นำเมล็ดบัวมาทำเป็นอาหารว่าง หรืออาหารทั้งคาวและหวาน เช่น นำไปตุ๋นกับหัวใจหมู หรือทำเป็นเมล็ดบัวเชื่อม รวมทั้งนำไปทอดหรืออบคลุกกับเกลือรับประทาน เป็นต้น
– ให้นำเมล็ดบัวมาต้มรวมกับพืชสมุนไพรจีนอย่างเขี่ยมซิก แล้วเติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย ดื่มเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ
– ให้นำเมล็ดบัวมานึ่งให้สุกแล้วนำไปตากให้แห้ง พร้อมกับบดเป็นผง ชงดื่มจะช่วยป้องกันอาการท้องเสียได้
– ให้นำชาที่ต้มจากดีบัวมาผสมกับเก๊กฮวยต้มดื่มจะทำให้สายตาดี แก้ความดันโลหิตสูง
– ให้นำเมล็ดบัวพร้อมกุ้ยฮวย, ลำไยแห้ง และน้ำตาลกรวด มาตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆ รับประทานเพื่อบำรุงร่างกายได้ดี
ข้อห้ามในการรับประทานเมล็ดบัว
– ผู้ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยควรหลีกเลี่ยง
– ผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ขับถ่ายควรหลีกเลี่ยง
– หลีกเลี่ยงการนำเมล็ดบัวไปปรุงอาหารในภาชนะที่เป็นเหล็ก เพราะจะทำให้เมล็ดบัวเป็นสีดำ