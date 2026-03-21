8 ด่านตรวจประวัติรัฐมนตรี

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
มีประวัติอาชญากรรม คดีความ การต้องโทษคุกหรือไม่
2. สำนักงานศาลยุติธรรม
มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือคำพิพากษาของศาลหรือไม่
3. สำนักงาน ป.ป.ช.
ถูกชี้มูลความผิดเรื่องการทุจริต การร่ำรวยผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือไม่
4. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามทางการเมืองหรือไม่
5. กรมบังคับคดี
มีสถานะการเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
6. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือไม่
7. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ถือครองหุ้นในบริษัทต้องห้ามตามกฎหมาย (เช่น ธุรกิจสัมปทานรัฐ หรือ สื่อมวลชน) หรือไม่
8. สำนักงานอัยการสูงสุด
ถูกสั่งฟ้องคดีอาญาหรือไม่