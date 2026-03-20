เล่นไพ่ในเวลาราชการ! ป.ป.ช.ชี้มูลอดีต สส.ราชบุรี เสนอศาลฎีกาตัดสิน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีเล่นการพนันภายในอาคารรัฐสภา พร้อมเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังการไต่สวนพบพฤติการณ์เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างชัดเจน
.
นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาผลการไต่สวนแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันปฏิบัติราชการตามปกติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเป็นวันที่มีการประชุมของคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา นายชัยทิพย์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดราชบุรี และกรรมาธิการในคณะดังกล่าว ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
.
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเวลาประมาณ 13.15 น. ถึง 16.00 น. ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายชัยทิพย์ได้ร่วมเล่นไพ่สามกองกับบุคคลอื่นหลายราย ภายในห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข CA 535 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ราชการ และอยู่ในช่วงเวลาราชการ โดยมีการใช้ชิปแทนเงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนแต้มในการเล่น อีกทั้งมีการจัดเตรียมโต๊ะสำหรับเล่นการพนันโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
.
ป.ป.ช.เห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งไม่ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างร้ายแรง จึงเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง
.
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกา เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 87 หรือไม่ ซึ่งหากศาลมีคำวินิจฉัยว่ามีความผิด อาจส่งผลต่อสิทธิทางการเมืองและสถานะของผู้ถูกกล่าวหาตามที่กฎหมายกำหนด