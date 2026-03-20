วิกฤตน้ำมันยังไม่จบ! สจ.ภูมิใจไทยโพสต์เติมเต็มถัง เจอกระแสตีกลับถามรู้ปัญหาจริงหรือไม่

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ หลังจากตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคขนส่งจำนวนมากออกมาสะท้อนปัญหาปั๊มน้ำมันหลายแห่งขึ้นป้ายแจ้งดีเซลหมดชั่วคราว ต้องรอการขนส่งรอบใหม่ ส่งผลให้เกิดภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อคิวยาวหน้าสถานีบริการน้ำมันในหลายจังหวัด จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมว่าประเทศกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนพลังงานหรือไม่
ท่ามกลางบรรยากาศความกังวลดังกล่าว โลกออนไลน์ได้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ภาพใบเสร็จเติมน้ำมัน V-Power Gasohol 95 เต็มถัง เป็นเงินประมาณ 1,950 บาท จากสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้อความระบุว่า “ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่า ได้แวะเติมน้ำมันดีเซลที่ปั๊มแห่งหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน สามารถเติมได้ตามปกติ พร้อมระบุว่า “โพสต์ความจริง ปั๊มเดียวกับผม เติมดีเซลก็เต็มถังครับ เพิ่งแวะเติมดีเซลที่ปั๊ม PT หลังตลาดครับ เติม 1,000 ได้ครับ หาบิลแป๊บ” ซึ่งข้อความดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว และมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ความเห็นจำนวนไม่น้อยแสดงความไม่พอใจ โดยระบุว่าปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เผชิญคือการขาดแคลนน้ำมันดีเซล B7 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของรถขนส่ง รถเกี่ยวข้าว และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่น้ำมันพรีเมียมอย่าง V-Power Gasohol 95 พร้อมตั้งคำถามว่าการยกตัวอย่างการเติมน้ำมันชนิดพิเศษอาจไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง
ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากยังตั้งข้อสังเกตว่า ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด สถานีบริการน้ำมันบางแห่งมีน้ำมันเหลือจำกัดหรือสงวนไว้สำหรับภารกิจฉุกเฉิน ขณะที่ประชาชนทั่วไปต้องรอคิวเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถเติมได้ตามปกติ ทำให้โพสต์ดังกล่าวถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่
ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหลายจังหวัดว่าทางราชการต้องสั่งตรวจสอบสต๊อกน้ำมันในคลังและสถานีบริการ หลังพบว่ามีการกักตุนหรือจำกัดการจำหน่ายในบางพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานด้านพลังงานยืนยันว่าประเทศไทยยังมีน้ำมันเพียงพอ แต่ยอมรับว่าการขนส่งและการกระจายสินค้าอาจเกิดความล่าช้าในบางช่วงเวลา
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งชนวนที่ทำให้สถานการณ์น้ำมันขาดแคลนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนกำลังเผชิญค่าครองชีพสูง และต้นทุนพลังงานส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าและการขนส่งทั่วประเทศ