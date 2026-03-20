“ตับแข็ง ภัยเงียบที่คร่าชีวิตแบบไม่รู้ตัว โรคตับเรื้อรังที่
เซลล์ตับถูกทำลายถาวร และถูกแทนที่ด้วย “พังผืด” ทำให้ตับแข็ง ผิดรูป และ ทำงานลดลงอย่างมาก เป็นระยะท้ายของโรคตับเรื้อรังหลายชนิด สาเหตุหลัก ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบ B และ C ไขมันพอกตับ (พบมากในคนอ้วน/เบาหวาน) สารพิษ ยา หรือโรคทางพันธุกรรมบางชนิด อาการ ระยะแรก (มักไม่แสดงอาการ) อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดเล็กน้อย ระยะรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ท้องบวม น้ำในช่องท้อง (ท้องมาน) ขาบวม เลือดออกง่าย เส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร สับสน (สมองจากตับผิดปกติ) กลไกของโรค “ตับถูกทำลาย → ซ่อมแซมผิดปกติ → เกิดพังผืด → เลือดไหลผ่านยาก → ตับทำงานล้มเหลว” ภาวะแทรกซ้อน มะเร็งตับ เลือดออกในทางเดินอาหาร ติดเชื้อในช่องท้อง ตับวาย (Liver failure) การรักษา รักษาที่ “สาเหตุ” เช่น หยุดแอลกอฮอล์ / รักษาไวรัส ยาควบคุมอาการและภาวะแทรกซ้อน กรณีรุนแรง: ปลูกถ่ายตับ การป้องกัน งด/ลดแอลกอฮอล์ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันพอกตับ ตรวจสุขภาพตับเป็นประจำ ข้อมูลสำคัญ (Fact) เป็น “ภัยเงียบ” เพราะระยะแรกแทบไม่มีอาการ ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาโรค