อนุทิน ย้ำชัดน้ำมันไม่ขาด แค่ประชาชนแห่เติมวันละ 10 ล้านลิตร ปัดข่าวไอ้โม่งปั่นราคา

19 มีนาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ยืนยันว่า ประเทศไทยไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน โดยระบุว่าปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบยังเป็นไปตามปกติ กำลังการผลิตและการกลั่นของโรงกลั่นยังคงดำเนินการได้ตามแผนทุกประการ แต่ช่วงเวลานี้ประชาชนเกิดความกังวลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในต่างประเทศ ส่งผลให้มีการเติมน้ำมันมากกว่าปกติ จนทำให้ยอดการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านลิตรต่อวัน จากเดิมเฉลี่ยประมาณ 67 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็นราว 84 ล้านลิตรต่อวัน
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระบบขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการบางช่วงเกิดความตึงตัว จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเพื่อให้การกระจายเชื้อเพลิงเป็นไปตามปกติ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีเหตุให้ต้องกักตุน และไม่มีภาวะขาดแคลนอย่างที่กังวลกัน
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวว่ามี “ไอ้โม่ง” อยู่เบื้องหลังการขึ้นราคาหรือการปั่นสถานการณ์ นายอนุทินย้อนถามทันทีว่า “ไอ้โม่งทำอะไร” พร้อมยืนยันว่าไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง แต่เกิดจากประชาชนจำนวนมากเร่งเติมน้ำมันพร้อมกัน เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ในต่างประเทศ ทั้งที่ปริมาณนำเข้าและกำลังการผลิตยังเท่าเดิมทุกประการ พร้อมระบุว่ากระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้เร่งชี้แจงข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน
ภายหลังการประชุม ศบก. ที่อาคารรัฐสภา ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวยังสอบถามถึงกรณีมี สส.พรรคประชาชน 1 เสียง ลงคะแนนสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “งูเห่าส้ม” นายอนุทินตอบว่าไม่ทราบล่วงหน้า และไม่ทราบเหตุผลของการลงคะแนนดังกล่าว โดยกล่าวเพียงว่าตนขอขอบคุณทุกเสียง ไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือก เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่เพื่อประชาชนเหมือนกัน
เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกหลังได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอนุทินกล่าวสั้น ๆ ว่ายังอยู่ในขั้นตอนตามกระบวนการ และยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้น ก่อนเดินทางออกจากรัฐสภา โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม