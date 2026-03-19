โหวตสวนมติ! สส.พรรคประชาชน หนุนอนุทินชิงเก้าอี้นายกฯ

การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดประเด็นร้อนขึ้นทันที เมื่อมีรายงานว่า สุริยา วงศ์อารีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 7 จาก พรรคประชาชน ลงมติสนับสนุนชื่อของ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค พรรคภูมิใจไทย ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งการลงคะแนนดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการโหวตสวนมติของพรรคต้นสังกัดอย่างชัดเจน
รายงานระบุว่า ก่อนการลงคะแนน พรรคประชาชนมีแนวทางภายในให้สมาชิกลงมติไปในทิศทางเดียวกันตามมติพรรค แต่ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายสุริยาได้เลือกสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงการการเมืองทันที โดยเฉพาะในหมู่สมาชิกและผู้สนับสนุนพรรค ที่ตั้งคำถามถึงวินัยพรรคและความรับผิดชอบทางการเมือง
กรณีดังกล่าวยังสร้างแรงสั่นสะเทือนภายในพรรคประชาชน เนื่องจากการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีถือเป็นการตัดสินใจสำคัญระดับประเทศ และการโหวตที่แตกต่างจากมติพรรคอาจเข้าข่ายผิดข้อบังคับพรรค ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบทางวินัยในภายหลัง
ขณะที่ฝั่งพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แสดงท่าทีอย่างเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าว แต่การที่มี สส.จากพรรคอื่นลงคะแนนสนับสนุนเพิ่มเติม ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ซับซ้อนในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งนี้ ต้องติดตามว่าพรรคประชาชนจะมีการดำเนินการทางวินัยกับสมาชิกหรือไม่ และกรณีนี้จะส่งผลต่อเสถียรภาพภายในพรรค รวมถึงทิศทางการเมืองในสภาหลังจากนี้อย่างไร