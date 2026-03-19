เสรีพิศุทธ์ ซัดปมเขากระโดง ชี้ศาลให้คืนที่ดินการรถไฟ แต่รัฐนิ่ง เหตุโยงผู้มีอิทธิพลบุรีรัมย์

19 มีนาคม 2569 พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ แม้ศาลจะมีคำพิพากษาว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่กลับยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำตัดสินอย่างชัดเจน
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ กล่าวระหว่างการอภิปรายว่า ในช่วงเวลาที่มีคำพิพากษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลด้านที่ดินและการปกครองท้องถิ่น แต่กลับไม่มีการเร่งรัดหรือดำเนินการให้เกิดผลตามคำสั่งศาล ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมว่ามีเหตุผลทางการเมืองหรืออิทธิพลในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า พื้นที่บางส่วนของที่ดินเขากระโดงถูกนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะเป็นสนามแข่งรถ สนามแข่งขันกีฬา และกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีบุคคลสำคัญในพื้นที่เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะผู้บริหารหรือผู้ถือครอง ทำให้การดำเนินการของรัฐอาจเผชิญแรงกดดันทางอำนาจและผลประโยชน์
การอภิปรายดังกล่าวทำให้บรรยากาศในที่ประชุมสภาเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยมีสมาชิกบางส่วนลุกขึ้นทักท้วง ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมาย และต้องพิจารณาข้อเท็จจริงหลายด้านเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
กรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ การตีความคำพิพากษาของศาล และผลประโยชน์ในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่สังคมจับตาว่าจะมีข้อยุติอย่างไรในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อไป