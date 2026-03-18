ขึ้นค่าตอบแทนผู้ช่วย "สส.-สว." มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569

เมื่อไปตรวจสอบดูค่าตอบแทนของผู้ช่วยสส. พบว่า รัฐสภาเพิ่งมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วย สส. และผู้ช่วยสว. โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 69 ดังนี้
.
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส. จำนวน 1 อัตรา
จากเดิม 24,000 บาท เพิ่มเป็น 28,800 บาทต่อเดือน
.
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สว. จำนวน 1 อัตรา
จากเดิม 24,000 บาท เพิ่มเป็น 28,800 บาทต่อเดือน
.
ผู้ชำนาญการประจำตัว สส.จำนวน 2 อัตรา
จากเดิมคนละ 15,000 บาท เพิ่มเป็น 18,000 บาทต่อเดือน
.
ผู้ชำนาญการประจำตัว สว.จำนวน 2 อัตรา
จากเดิมคนละ 15,000 บาท เพิ่มเป็น 18,000 บาทต่อเดือน
.
ผู้ช่วยดำเนินงานของ สส. จำนวน 5 อัตรา
จากเดิมคนละ 15,000 บาท เพิ่มเป็น 18,000 บาทต่อเดือน
.
ผู้ช่วยดำเนินงานของ สว. จำนวน 5 อัตรา
จากเดิมคนละ 15,000 บาท เพิ่มเป็น 18,000 บาทต่อเดือน
.
นอกจากนี้ยังพบว่า
ตำแหน่งที่ปรึกษา จากเดิม 20,000 บาท เพิ่มเป็น 24,000 บาทต่อเดือน
นักวิชาการ จากเดิม 18,000 บาท เพิ่มเป็น 21,600 บาทต่อเดือน
เลขานุการ จากเดิม 15,000 บาท เพิ่มเป็น 18,000 บาทต่อเดือน