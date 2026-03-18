เตรียมโหวตนายกฯ พรุ่งนี้ “โสภณ” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รัฐสภา ขอให้ประเทศพ้นวิกฤต

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภา เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางบรรยากาศที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในวันถัดไปจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญทางการเมืองของประเทศในช่วงเวลานี้
ในการนี้ นายโสภณได้เข้าสักการะพระสยามเทวาธิราช รวมถึงศาลตา ศาลยาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาคารรัฐสภา จากนั้นได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ชั้น MB1 เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก่อนจะขึ้นไปยังห้องวีถีพุทธ บริเวณชั้น 3 เพื่อไหว้พระตามประเพณี โดยมีนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายโสภณเปิดเผยว่า การสักการะในครั้งนี้มีเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อขอพรให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสงบสุข บ้านเมืองมีความเรียบร้อย และสามารถก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไปได้อย่างราบรื่น พร้อมยืนยันว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องดำเนินไปด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การเมืองเดินหน้าไปอย่างมั่นคง
จากนั้นประธานรัฐสภาได้เดินทางไปตรวจความพร้อมที่ห้องประชุมสุริยันต์ ภายในอาคารรัฐสภา ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 10.00 น. สำหรับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ระบบการประชุม และความเรียบร้อยทุกด้าน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์การเมืองไทย เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่ ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นความชัดเจนและเสถียรภาพของประเทศในระยะต่อไป