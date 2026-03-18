วิโรจน์ เตือนแรง! อย่าอุ้มราคาน้ำมันจนซ้ำรอยต้มยำกุ้ง แนะรัฐบาลพูดความจริงก่อนวิกฤตบานปลาย

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยระบุว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากเกิดจากปัจจัยสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจและความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันในสัดส่วนสูง
นายวิโรจน์กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือรัฐบาลต้องกล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงกับประชาชน ว่าประเทศกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานที่อาจยืดเยื้อ และอาจทำให้ราคาน้ำมันในประเทศต้องปรับสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และสามารถปรับพฤติกรรมการใช้น้ำมันได้อย่างเหมาะสม พร้อมย้ำว่าการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาต่อเนื่องโดยไม่อธิบายความจริง อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่คล้ายกับวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่พยายามตรึงค่าเงินบาทจนสุดท้ายต้องลอยตัว
รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันต้องแบกรับภาระสูงถึงวันละประมาณ 1,000–1,700 ล้านบาท หากยังคงตรึงราคาดีเซลในระดับต่ำต่อไปโดยไม่ปรับให้สะท้อนต้นทุนจริง จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับปกติ และไม่เกิดแรงจูงใจให้ลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะยิ่งเพิ่มภาระให้กองทุนจนไม่สามารถรับไหวในระยะยาว
นายวิโรจน์เสนอว่า รัฐบาลควรปรับราคาน้ำมันขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมใช้กองทุนช่วยประคับประคองไม่ให้ราคาพุ่งรวดเร็วเกินไป และควรใช้มาตรการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาคขนส่งสาธารณะ ภาคเกษตร หรือธุรกิจที่จำเป็น เพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แทนที่จะอุดหนุนทุกลิตรที่จำหน่ายออกจากปั๊ม
นอกจากนี้ยังชี้ว่า การประกาศตรึงราคาน้ำมันในระดับคงที่ อาจทำให้เกิดการกักตุนหรือเก็งกำไร เนื่องจากประชาชนรู้ว่าต้นทุนจริงสูงกว่าที่ประกาศไว้ จึงควรสื่อสารให้ชัดเจนว่าการดูแลราคาจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่การตรึงตายตัว
นายวิโรจน์ยังกล่าวถึงบทเรียนในอดีต โดยเตือนว่ารัฐบาลไม่ควรประมาทหรือสร้างความมั่นใจเกินจริง พร้อมย้ำว่าในช่วงวิกฤตไม่ใช่เวลาที่จะบอกว่า “เอาอยู่” แต่ต้องเตรียมรับมือด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีการบริหารสถานการณ์โควิดในอดีตที่เคยมีการประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง จนทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
เขาระบุว่า หากรัฐบาลสามารถสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินมาตรการอย่างมีขั้นตอน ประเทศไทยยังมีโอกาสผ่านวิกฤตราคาพลังงานครั้งนี้ไปได้ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงเหมือนในอดีต