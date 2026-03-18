DSI ถอย ไม่รับรันเวย์ขนงพระเป็นคดีพิเศษ ส่ง ป.ป.ช.ชี้ขาด

ตำรวจ สภ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สรุปสำนวนสอบสวนกรณีการใช้ถนนสาธารณะเป็นทางวิ่งอากาศยานในพื้นที่ตำบลขนงพระ ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนแล้ว หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยุติการสืบสวนและไม่รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยคดีนี้มีข้อกล่าวหาพัวพันเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสนามบินเอกชนทับเส้นทางสาธารณะในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคอง
กรณีดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2568 เมื่อประชาชนในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง รวมถึงผู้พักอาศัยในนิคมสร้างตนเองลำตะคอง เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ปากช่อง ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพื้นที่ขึ้น-ลงอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำถนนสาธารณะไปใช้เป็นทางวิ่งของเครื่องบินส่วนบุคคล โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ และเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรมาเป็นเวลานาน
จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้พื้นที่สาธารณะยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งของอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ทั้งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมถึงกฎหมายว่าด้วยที่ดิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในช่วงเวลาต่อมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับข้อมูลร้องเรียนเพิ่มเติมจากผู้เสียหายและผู้ร้องเรียน ซึ่งระบุว่ามีการขออนุญาตใช้ถนนสาธารณะเป็นรันเวย์ของสนามบินส่วนบุคคล จึงมีการตั้งเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ DSI ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กรมที่ดิน นิคมสร้างตนเองลำตะคอง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบสำนวน
อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้เวลาสืบสวนหลายเดือน DSI มีความเห็นว่าสำนวนดังกล่าวเป็นประเด็นเดียวกับที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง ทำการสอบสวนอยู่แล้ว จึงยุติการดำเนินการในฐานะคดีพิเศษ และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงร่วมกับสำนวนของตำรวจ
ล่าสุด พนักงานสอบสวน สภ.ปากช่อง ได้สอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน ก่อนสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยสำนวนถูกส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2568
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกร้องเรียนในคดีนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง รวมถึงบุคคลและนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสนามบินเอกชนดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ป.ป.ช. ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่
คดีการใช้ถนนสาธารณะเป็นรันเวย์เครื่องบินในพื้นที่ตำบลขนงพระ นับเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกจับตามอง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรของรัฐ และอาจเข้าข่ายความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งต้องรอผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. เพื่อชี้ชะตาทางกฎหมายต่อไป