ฮือฮาทั้งออนไลน์! สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้สมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” เจ้าหน้าที่-นักท่องเที่ยวกรี๊ดลั่น

17 มีนาคม 2569 กระแสความน่ารักสร้างรอยยิ้มให้กับคนรักสัตว์ทั่วประเทศ หลังเพจ “ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง” ซึ่งเป็นเพจผู้ดูแลสัตว์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี โพสต์ภาพสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ เป็นลูกสลอธสองนิ้วตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก พร้อมข้อความแซวอย่างอารมณ์ดีว่าเป็น “ลูกสลอธตัวแรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว” และเตือนแฟนๆ ว่าอย่ามองหน้าเด็กนาน เพราะอาจตกหลุมรักได้โดยไม่รู้ตัว
ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพของแม่สลอธกำลังกอดลูกน้อยแนบอกอยู่ภายในคอกเลี้ยง โดยเจ้าตัวเล็กมีสีหน้าตาง่วงๆ ตามลักษณะของสลอธ แต่แววตาใสแจ๋ว ทำให้ผู้ที่ได้เห็นต่างพากันเอ็นดู และเข้าไปแสดงความยินดีจำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ก็ยอมรับว่าแม้จะทำงานใกล้ชิดสัตว์มานาน แต่ก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้เมื่อได้เห็นลูกสลอธตัวน้อยเป็นครั้งแรก
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปไม่นาน ก็มีแฟนเพจจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก โดยหลายคนพากันแซวถึง “ปู่แฟลช” สลอธตัวผู้ขวัญใจประจำสวนสัตว์ ซึ่งมักถูกจดจำในภาพลักษณ์ของสัตว์ที่นอนเก่งและเคลื่อนไหวช้า จนหลายคนไม่คิดว่าจะได้เห็นทายาทของมันในเร็ววัน บางคนถึงกับตั้งชื่อเล่นให้ลูกสลอธตัวน้อยตามพ่อแม่ ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยบอกว่าการได้เห็นลูกสลอธเกิดใหม่ถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้ไม่ง่าย
นอกจากนี้ยังมีแฟนๆ หลายรายเล่าย้อนถึงความผูกพันกับสลอธในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปชีวิตประจำวันของสัตว์ต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ จนทำให้สลอธกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ขวัญใจของผู้ชมจำนวนมาก การปรากฏตัวของลูกสลอธในครั้งนี้จึงสร้างความตื่นเต้นและกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวระบุว่า การเกิดของลูกสลอธสองนิ้วถือเป็นข่าวดี เพราะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและความสมบูรณ์ของสัตว์ภายในสวนสัตว์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์หายากในอนาคต ขณะที่ทางเพจ “ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง” ยังคงเตรียมเผยภาพและความเคลื่อนไหวของลูกสลอธตัวน้อยให้แฟนๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง