10 วิธีแก้ไอเร่งด่วน หยุดอาการคันคอ ไม่ต้องไอจนเจ็บคออีกต่อไป!!

อาการไอไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญให้แก่เจ้าตัวเท่านั้น แต่อาจส่งผลต่อบุคลิกภาพภายนอก รวมถึงการเข้าสังคมได้อีกด้วย ยิ่งต้องมาคันคอแล้วไอในที่สาธารณะหรือมีคนอยู่กันอย่างแออัด ยิ่งสร้างความกังวลใจให้คนรอบข้าง เพื่อให้อาการไอหายเร็วที่สุด บทความนี้ก็ได้รวบรวม 10 สุดยอดวิธีแก้ไอที่ให้ผลเร็วที่สุด มาแนะนำดังนี้ค่ะ
1. ดื่มน้ำแก้คันคอ โดยเฉพาะน้ำอุ่น หรือน้ำที่อุณหภูมิห้องในปริมาณมาก จัดเป็นหนึ่งวิธีแก้ไอที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยลดการระคายเคืองคอได้อีกด้วย สำหรับถ้าสะดวกหรือมีเวลา การดื่มน้ำมะนาวอุ่น ๆ ผสมน้ำผึ้งร่วมก็ได้ผลดียิ่งขึ้น
2. อมยาอมสูตรแก้ไอ เป็นวิธีแก้ระคายเคืองคอแบบเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มคอและลดอาการไอที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ ดังนั้น หาซื้อติดกระเป๋าไว้ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยค่ะ
3. กินยาแก้ไอ หากใครที่ไม่สะดวกใช้วิธีอมยาอมแก้ไอ เพราะใช้เวลานาน ก็อาจเลือกเป็นยาน้ำแก้ไอ หรือเป็นยาเม็ดแก้ไอก็ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทาน เพราะยาแก้ไอบางชนิดจะทำให้เกิดอาการติดได้นะคะ
4. หลีกเลี่ยงจากมลภาวะ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ อาการคันคอไอ บางทีอาจเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นก็ได้ค่ะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มีมลภาวะแบบนี้ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ หรือถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็พยายามใส่หน้ากากอนามัยไว้นะคะ
5. กินซุปร้อน ๆ จะช่วยละลายเสมหะ และลดน้ำมูกไหลลงคอได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอค่ะ
วิธีป้องกันการสำลักในผู้สูงอายุ
6. งดกินอาหารรสจัด หรือของทอด เพราะพวกนี้จะกระตุ้นการระคายเคืองคอ ทำให้ไอมากขึ้น ถ้าต้องร่วมโต๊ะกินข้าวกับคนมาก ๆ แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะคะ
7. เพิ่มความชื้นในอากาศ อาการที่แห้งไปจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการไอได้ในบางท่าน วิธีง่าย ๆ คือให้ลองหาน้ำเปล่าซักแก้วมาวางไว้ใกล้ ๆ ตัว เพื่อช่วยเพิ่มความชื้น หรืออาจเลือกใช้เครื่องช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศมาวางไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะ
8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายเกิดการฟื้นฟูตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีช่วยลดอาการไอวิธีนี้ได้ผลเป็นอย่างมากในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการไอสืบเนื่องมาจากอาการ Long Covid
9. การนอนหลับในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่หนาวเย็นจนเกินไป จะทำให้อาการไอลดน้อยลงได้เช่นกัน
10. ทำความสะอาดบ้านและเปลี่ยนเครื่องนอน เพื่อลดการสะสมของฝุ่นและไรฝุ่นที่อาจทำให้เกิดอาการไอขึ้นได้
เสมหะเกิดจากอะไร จะกำจัดเสมหะออกไปได้อย่างไร?
อาการไอ เกิดจากอะไร?
อาการไอ (Cough) เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้า เพื่อขจัดสิ่งเร้าเหล่านั้นออกไปภายนอกร่างกายให้เร็วที่สุด โดยมากแล้วสิ่งเร้าเหล่านี้ก็มีทั้งในรูปแบบทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ สิ่งเร้าทางกายภาพที่มีขนาดเล็ก รวมถึงสิ่งเร้าทางเคมีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ หรือแม้แต่ของเสียภายในร่างกายอย่างเสมหะที่ร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการไอออกมาด้วยเช่นกัน
อาการไอ คืออะไร
อย่างที่เราพอทราบแล้วว่าอาการไอเกิดได้จากหลายสาเหตุ แม้ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อย แต่ไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหากวนใจอีกต่อไป ในหัวข้อนี้เราจึงขอยกตัวอย่างสาเหตุที่มักจะทำให้เกิดอาการไอ ดังนี้
สาเหตุของอาการไอ
การเป็นโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ โรคไซนัสอักเสบ วัณโรคปอด
การเผชิญกับมลภาวะ เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5
การแพ้น้ำหอมไม่ว่าจะเป็นจากลูกหอม หรือจากสเปรย์ฉีดอากาศ
การสำลักอาหาร หรืออาจมีภาวะกลืนลำบาก
อาการไอที่สืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น อาการไอในผู้ป่วยที่มีอาการ Long Covid เป็นต้น
ไอแบบไหน ต้องรีบไปพบแพทย์ด่วน
หมั่นสังเกตตัวเอง หากคุณมีอาการไอต่อเนื่องไปได้สักระยะแล้วยังไม่รู้สึกดีขึ้น และดูเหมือนว่าจะใช้วิธีไหนก็ไม่ได้ผล บทความนี้มีเช็กลิสต์ สัญญาณเตือนอาการไอที่ต้องรีบไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาที่เหมาะสม
วิธีแก้ไอ และการสังเกต อาการไอเรื้อรัง
อาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์โดยด่วน
อาการต่อเนื่อง ไอเรื้อรังมากกว่า 2 เดือน
อาการไอที่มีมูกเลือดหรือเสมหะร่วมด้วย
อาการไอที่รุนแรงจนเจ็บหน้าอก
ผู้ไอมีโรคประจำตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย อย่างโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคหัวใจ เป็นต้น
วิธีแก้เจ็บคอ อาการน่ารำคาญใจที่ใครก็ไม่อยากเป็น
อีกหนึ่งผลข้างเคียงที่มักมาพร้อมกับอาการไอ นั่นก็คืออาการเจ็บคอที่แสนน่ารำคาญ ไม่ว่าจะกลืนข้าวหรือกลืนน้ำแต่ละคำก็ยากลำบาก แถมยังทำให้มื้ออาหารที่น่าอร่อยต้องทรมานไปตลอดมื้อ บทความนี้จึงได้รวบรวม 5 วิธีแก้เจ็บคอดี ๆ มาให้แก่ทุกท่านได้รู้เพิ่มเติม รับรองทำตามนี้หายดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอน!
วิธีแก้ไอ วิธีแก้เจ็บคอ ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
รับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว อาทิเช่น มะขามป้อมมะนาว
รับประทานกระเทียม ซึ่งจัดเป็นหนึ่งสูตรแก้เจ็บคอที่นิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณและได้ผลดีมาก
การกลั้วคอด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือ
สำหรับวิธีแก้เจ็บคอมีเสมหะที่ได้ผลชะงักก็คือการใช้สเปรย์พ่นคอที่มีส่วนผสมของโพรโพลิซ