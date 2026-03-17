ศาลสั่งกักขัง 3 เดือน “Tokyogurl” อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติ คดีโกงแข่งซีเกมส์ กระทบชื่อเสียงประเทศ

ศาลแขวงปทุมวัน ถนนนครไชยศรี มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ณภัทร วราสินธ์ หรือ “Tokyogurl” อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และนายไชยโย หรือ “Cheerio” อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง ตกเป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ในความผิดเกี่ยวกับการล่วงรู้และเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ รวมถึงร่วมกันเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเฉพาะ ซึ่งมิได้มีไว้สำหรับบุคคลทั่วไป เหตุเกิดระหว่างการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภายในศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คดีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการอีสปอร์ตไทย หลังมีการตรวจพบความผิดปกติในการแข่งขัน จนนำไปสู่การสอบสวนและตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการเข้าถึงข้อมูลและระบบที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตในการแข่งขัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ
ระหว่างการพิจารณาคดี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการต่อสู้คดี ต่อมาศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้อง และเป็นการกระทำที่มีผลกระทบรุนแรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตในระดับชาติ ตลอดจนส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ จึงพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 6 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ศาลจึงมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 3 เดือน และเห็นสมควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทน เป็นเวลา 3 เดือนเท่ากันทั้งสองคน ส่งผลให้คดีดังกล่าวสิ้นสุดลงตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น