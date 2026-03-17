ส่องอาวุธ “สหรัฐฯ” ในปฏิบัติการโจมตี “อิหร่าน”

ตามข้อมูลของกองบัญชาการกลางสหรัฐ หรือ US Central Command (CENTCOM) ระบุว่า ปฏิบัติการ Operation Epic Fury มีการนำอาวุธและระบบยุทโธปกรณ์มากกว่า 20 ระบบ มาใช้ ครอบคลุมการรบทั้ง ทางอากาศ ทางบก และทางทะเล โดยหลายระบบถูกพัฒนาโดยบริษัทอ
โดรน (Drones)
MQ-9 Reaper ผู้ผลิต: General Atomics Aeronautical Systems โดรนลาดตระเวนและโจมตีระยะไกล สามารถติดอาวุธและบินปฏิบัติการต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง
LUCAS Drone ผู้พัฒนา: SpektreWorks โดรนขนาดเล็กใช้สำหรับภารกิจสอดแนมและสนับสนุนหน่วยรบ
ระบบขีปนาวุธและจรวด (Missiles & Systems)
THAAD ผู้ผลิต: Lockheed Martin ระบบสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยไกลในช่วงปลายวิถี
ATACMS ผู้ผลิต: Lockheed Martin ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงจากภาคพื้นดิน ใช้โจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
M142 HIMARS ผู้ผลิต: Lockheed Martin ระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็ว สามารถยิงจรวดนำวิถีระยะไกล
Tomahawk ผู้ผลิต: RTX Corporation (เดิม Raytheon) ขีปนาวุธร่อนความแม่นยำสูง ใช้โจมตีเป้าหมายระยะไกลจากเรือรบหรือเรือดำน้ำ
MIM-104 Patriot ผู้ผลิต: RTX Corporation ระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธ
อากาศยานลาดตระเวนและข่าวกรอง (Reconnaissance)
E-3 Sentry ผู้ผลิต: Boeing / เรดาร์โดย Northrop Grumman เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและควบคุมการรบทางอากาศ
P-8A Poseidon ผู้ผลิต: Boeing เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลและปราบเรือดำน้ำ
RC-135 ผู้ผลิต: Boeing เครื่องบินสอดแนมข่าวกรองสัญญาณและอิเล็กทรอนิกส์
ศักยภาพการโจมตีทางอากาศ (Air Strike / Attack)
F-22 Raptor ผู้ผลิต: Lockheed Martin / Boeing เครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่ 5
F-35 Lightning II ผู้ผลิต: Lockheed Martin
B-2 Spirit ผู้ผลิต: Northrop Grumman เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนพิสัยไกล
B-1B Lancer ผู้ผลิต: Boeing (เดิม Rockwell)
F-15 Eagle ผู้ผลิต: Boeing
EA-18G Growler ผู้ผลิต: Boeing เครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสารของศัตรู
กำลังทางทะเล (Naval Power)
USS Gerald R. Ford ผู้สร้าง: Huntington Ingalls Industries เรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
USS Abraham Lincoln ผู้สร้าง: Huntington Ingalls Industries
ที่มา: กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) วันที่อ้างอิงข้อมูล: 8 มีนาคม 2026